Părinți disperați de atitudinea funcționarilor de la CAS Prahova. Cum și-au salvat copiii de la moarte

Observatorulph.ro continuă seria dezvăluirilor despre cât de greu obțin părinții copiilor care se nasc cu afecțiuni grave ale inimii formularul E 112 de la CAS Prahova pentru operațiile în străinătate. Astăzi vă prezentăm cazurile a două familii, care s-au lovit inițial de refuzul funcționarilor de la Casa de Asigurări de Sănătate Prahova în încercarea disperată de a-și salva copiii de la moarte.

De data aceasta, vom proteja identitatea părinților pentru că aceștia se tem că vor mai avea nevoie de eliberarea formularului E 112 de la CAS Prahova și pentru operațiile viitoare, copiii lor fiind și acum monitorizați de cardiologi.

Primul caz este cel al unui băiețel care a împlinit trei ani de curând.

”Sunt mămica unui băiețel care s-a născut cu o malformație severă la inimă și cu sindrom Down. Am fost luați sub observație încă din maternitate de echipa de medici de la Marie Curie. La trei luni de viață am obținut primul formular E112, fără nicio problemă, cu care am plecat în Italia pentru prima intervenție pe cord, trimiși de echipa de medici de la Marie Curie care ne-a facilitat și legătura cu spitalul din Italia, unul de top în intervenții cardiace.

Procedura pentru tipul de malformație a micuțului este formată din trei intervenții: prima după naștere, a doua pe la 1 an și ultima pe la 4-5 ani... Practic, se intervine exterior pentru a proteja plămânii și a ajuta inima să funcționeze până pe la 15 ani când va trebui înlocuită. Tipul acesta de intervenție nu se poate face în țară, în niciun centru cardio de la noi. Pentru a ști sigur când e momentul potrivit să plecam la a doua intervenție, a trebuit să facem un cateterism în țară, dar și acesta a fost făcut de echipa de medici italieni ce vine la Marie Curie periodic. Sunt medici de la același spital de top din Italia. Ei au decis când e cel mai bine să mergem la a doua intervenție.

Așadar, la un an și 3 luni am avut nevoie iar de eliberarea formularului E 112 pentru a doua operație în Italia. Aveam programarea operației, invitația, pașaportul, raportul medical...tot. Acum începe povestea despre CAS Prahova. Soțul s-a dus cu dosarul cu o săptămână înainte de plecarea din țară, pentru că a durat mult să obținem rezultatele analizelor, toate documentele medicale, invitația în Italia, acceptul pentru operație etc. Oricum, termenul legal de răspuns este de 5 zile lucrătoare. Având prima experiență pozitiva nu ne făceam griji. Surpriză însă ... doamna de la birou îl sfătuiește prietenește să nu depuna dosarul în forma respectivă pentru că sigur va fi respins. I-a spus să mergă la medicul cardiolog să faca alt raport medical?! A doua zi am fugit la București, a luat un alt raport medical și mergem din nou la sediul CAS Prahova La fel de "prietenește" funcționara ne spune că nu e bun. Că ... dacă vrem, putem să îl lăsăm așa dar doamna doctor care vizează dosarul nu o să ne dea formularul. Întrebăm "de ce?"

Răspuns: pentru că pe toate rapoartele medicale scrie la fel. Și ... ni le arată. Uimire! Ok, ce trebuie să scrie? întrebăm. Sunăm la medicul cardiolog să vorbească direct cu funcționara. Medicul se oprește din consultații și e dispus să vorbească, dar funcționara NU VREA!

Am plecat din birou iar soțul a depus dosarul și a stabilit o întâlnire pentru a doua zi cu medicul de la CAS Prahova care verifică dosarele pentru eliberarea formularului E 112. Soțul meu era pregătit să vorbească și să explice situația ba chiar să intermedieze un dialog între medicul cardiolog si dânsa. Nu a avut cu cine ... se pare că funcționara de la biroul unde depui dosarul era mai "pregătita" să judece dosarul decât oricine altcineva. Deja zilele erau mult prea puține pentru a primi răspunsul în timp util plecării, respectiv 4 zile.

Ne pierdusem orice speranță, însă cu două zile înaintea plecării am primit formularul E 112. Nici acum nu tim de ce și cum s-au decis să ne aprobe dosarul! Oare ce s-a întâmplat cu motivele invocate de funcționară, precum: de ce copilul nu se operează în țară? că știe ea că mai bine mafia cu operațiile în Italia sau Germania, etc”.

Un alt caz îl reprezintă cel al unui copil care acum are doi ani și jumătate

Sub protecția anonimatului, tatăl acestuia ne-a declarat: ”La noi situația a fost următoarea. La ultima ecografie cea de trimestru al treiela am aflat că fătul are tvm transpoziție de vase mari. Ni s-a recomandat să mergem în Germania la dr Sandica. Să nască soția acolo și imediat să fie operat copilul. Am făcut toate demersurile și actele pentru a întocmi dosarul de naștere in Germania. CAS Prahova l-a respins pe motiv că nașterea se poate face în România. Practic, funcționarii nu asociau nașterea cu operația copilului. A trebuit să plătim nașterea în Germania, cca 2850 euro, i-am scos repede certificat de naștere copilului și astfel am depus și dosarul pentru operație. Din fericire, l-au aprobat dar greu, cu intervenții peste intervenții. Când ne-am întors acasă am făcut demersurile pentru a recupera banii dați pe naștere dar în acea perioadă se schimbase legea și trebuia să depunem un formular ÎNAINTE să plecăm in Germania. În stresul nostru numai de asta nu mai aveam timp plus că trebuia să citim bine legea pentru că cei de la CAS Prahova nu îți spun nimic, de parcă ar fi un secret numai bun de păstrat în institutție, dei menirea lor este de a ajunta pacienții. Acum copilul este bine, are 2 ani și 5 luni si este monitorizat de un cardiolog de 2 ori pe an.”