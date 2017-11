ANM: Vremea se va răci. Când scăpăm de ploi

La Ploiești va ploua în fiecare zi din acest weekend, pe fondul unei răciri accentuate a vremii. La munte va ninge.

Vremea va deveni din ce in ce mai rece in perioada urmatoare, din cauza unui ciclon denumit Olaf, cu masa de aer rece, care va ajunge sambata noapte in partea de nord a tarii noastre si care va determina o scadere a temperaturilor chiar si sub zero grade Celsius pe timpul noptii.



Tot in weekend un alt ciclon, denumit Numa, cu o masa de aer cald,va patrunde in Romania, provocand ploi abundente in sud si sud-vest, iar de saptamana viitoare, lapovita si ninsori in zonele de deal si de munte. Meteorologii spun ca nu este exclus ca ninsorile sa apara si in restul tarii, potrivit hotnews.ro

La Ploiești, va ploua în fiecare zi până luni, iar temperaturile maxime vor oscila între 5 și 8 grade. în același interval, temperaturile nocturne se vor situa între 1 și 3 grade, însă, începând de luni, 20 noiembrie, acestea vor deveni negative, coborând până la -3 grade.

În aceste condiții este posibil ca precipitațiile să se transforme, mai ales în zona de munte a județului Prahova, în lapoviță și ninsoare.