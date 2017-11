Scandalul elevilor de la Cuza tunși de dirigintă are un precedent în Ploiești

Blogger-ul ploieștean John Cristea a povestit experiența neplăcută prin care a trecut la liceu, după ce a devenit public cazul elevilor din Cuza, tunși de dirigintă în fața colegilor. Realizatorul Prahova TV a fost amenințatde conducere că va fi exmatriculat dacă nu-și tunde părul consideratca fiind ”prea lung”.

”Eram în ultimul an de liceu și bine îmi părea că scăpam de tot calvarul. Mă rugam să iau bacalaureatul, că vedeam eu apoi ce va fi cu viața mea. Ghinionist pe ultima sută de metri, după ce o profesoară simpatică m-a văzut cu pletele-n vânt, a început să mă tot notifice și să mă amenințe cu exmatricularea pe motiv că nu mă tund.

Părul meu era rebel, avea peste 10 cm lungime și creț. La început părea că deranjează doar câțiva profesori. Apoi, după ce la ora de dirigenție s-a discutat intens pe seama faptului că am părul lung, toți colegii mei au fost de acord că e timpul să mă tund, mai puțin eu. Dirigintele mi-a pus o foaie-n brațe și mi-a zis să semnez că sunt de acord cu faptul ca trebuie să mă tund.

Am refuzat să mă tund. Am simțit că sunt discriminat și că lumea are ceva cu mine. Nu deranjasem cu nimic. Era părul meu și nu afecta pe nimeni. Nu eram vreun păduchios sau nespălat, nu aveam mătreață cât să înceapă vreo ploaie spontană… Eram doar un tânăr cu părul lung.

Refuz să mă tund!

După refuzul pe care i l-am dat dirigintelui, la doar câteva zile distanță au început să vină amenințări din toate părțile. Mai mulți profesori se puseseră cu răul pe mine si voiau sa cedez. Am fost vizitat inclusiv de către o comisie de disciplină pentru a fi evaluat. Cumva eram în centrul atenției, în sens negativ, iar lumea, toată lumea, făcea haz pe seama faptul că eu nu voiam să mă tund.

Am primit mici sugestii din partea gurilor rele, inclusiv din partea dirigintelui, cum că nu mi-ar sta bine, că sunt bărbat și că nu am voie cu părul lung, că doar un gay sau un emo (era moda aia pe atunci) poartă un asemenea stil. Am fost poreclit inclusiv mop. Am fost un soi de batjocură pentru toți cei care și-au dorit să râdă de mine. Până și mama mi-a spus că trebuie să ascult de părerea profesorilor și să mă tund, că nu e ok să-mi iau lumea-n cap. Mă încăpățânasem să fie ca mine!

Eram foarte aproape de bacalaureat și aveam presiune din toate părțile. Exista posibilitatea ca la anumite materii să nu obțin medie pentru intrare în bacalaureat. Profesori și colegi, mulți la număr, mă voiau tuns cu orice preț. Doar despre asta se discuta. Eram considerat oaia neagră a școlii. Puțini au fost profesorii care m-au încurajat să-mi impun punctul de vedere.

Citește textul integral aici: ”Au vrut să mă exmatriculeze pe motiv că nu mă tund. Le-am spus că mă simt discriminat!”