Primăria Ploiești invită hoții din mașini să ”opereze”. Străzi și parcări lăsate în beznă

Mai mulți ploieșteni se plâng de lipsa iluminatului public în cartiere importante. Un cititor a sesizat primăria că o stradă și o parcare din cartierul 9 Mai nu sunt iluminate, însă răspunsul primit l-a uimit.

Sesizarea citiorului:

”Imi permit sa va scriu in legatura cu situatia iluminatului public din Ploiesti, al carui serviciu care momentan este in aer . Locuiesc intr-un bloc din cartierul 9Mai, cartier in care o parcare si o strada nu este iluminata de aproximativ o luna. Dupa 4 apeluri ( in decurs de o saptamana ) la dispeceratul Primariei Ploiesti, mereu am primit acelasi raspuns : S-a terminat contractul cu firma veche care se ocupa de intretinerea iluminatului din oras, s-a facut o licitatie a castigat o firma si nu se stie care anume firma si aceasta inca nu si-a intrat in drepturi ! Insa sesizarea a fost notata si o sa fie trimisa catre firma cand isi intra in drepturi !

Asta se intampla acum trei saptamani. Mentionez ca dupa aceasta perioada, strada si parcarea este in continuarea in bezna. V-am atasat o poza cum arata o parcare de masini in 23 oct 2017 ora 21:30 ! Este vorba despre parcarea de langa spitalul CFR , Aleea Vitioarei intersectie cu str Vornicei!”

Începând cu data de 7 septembrie, Ploieștiul a rămas fără servicii de asigurare a mentenanței serviciului de iluminat public.