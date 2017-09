Un student la teatru din Ploiești, bolnav de leucemie. Cum îl poți ajuta

Un tânăr ploieştean are nevoie de ajutorul nostru al tuturor. Alin Georgescu are 26 de ani şi în luna mai a acestui an a aflat că suferă de Leucemie acuta limfoblastică tipB, iar nu de o răceală banală cum au crezut toţi la început.

Tânărul a început tratamentul împotriva cumplitei boli, dar recent boala s-a agravat şi a apărut o infiltrare neoplazica la nivel SNC, drept pentru care se impune începerea tratamentului în străinătate. Asta înseamnă costuri de 250.000 de euro, familia fiind nevoită să strângă aceşti bani până pe 9 octombrie. Timpul este scurt, dar viaţa lui Alin depinde de strângerea acestor bani.

Alin Georgescu este un tânăr remarcabil, iar prietenii săi au creat un grup de susţinere pe facebook.

https://www.facebook.com/alaturidealin/

De aici am aflat că tânărul studiază Teatrologie si Management Cultural la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

„Toti prietenii îl stiu ca fiind o fire optimista, vesela si gata oricand sa ajute. Caracterizat de altruism, perseverenta și dorinta de a invata si de a fi tot mai bun in tot ceea ce face, Alin a demonstrat ca nimic nu este imposibil daca iti doresti cu adevarat. Cea mai mare pasiune a lui este teatrul. Respira și expira teatru, tocmai de aceea, timp de 5 ani, a fost actor in echipa Centrului Dramatic Mythos din Ploiesti. Din noiembrie 2013 este voluntar in Asociatia Studentilor Europeni AEGEE Ploiesti, AEGEE fiind inca una dintre pasiunile lui, implicandu-se cu devotament in consolidarea Asociatiei, de-a lungul timpului fiind Vicepreședinte și Președinte.

A participat la peste 10 proiecte Erasmus+, mai întâi ca participant, apoi ca formator și organizator”.

EURO : RO61BTRLEURCRT0413769201

RON : RO14BTRLRONCRT0413769201

SWIFT CODE: BTRLRO22

Conturile sunt deschise pe numele tatalui lui Alin, GEORGESCU MARIUS CRISTIAN, la banca Transilvania.

sursa: prahovaeconomica.eu