Haos în învățământ după interzicerea auxiliarelor, inclusiv Gazeta Matematică

Ministrul Educației a interzis printr-o notă transmisă în teritoriu folosirea auxiliarelor până la apariția celor care vor fi aprobate. El i-a amenințat pe dascăli cu ”sesizarea organelor abilitate”.

Nota ministerului arată că profesorilor le este interzis să folosească auxiliare neacreditate potrivit articolul 69 alineatul 1 din Legea Educatiei Nationale cu numărul 1/2011. În prezent nu există însă niciun auxiliar aprobat de ministrul Pop.

Ministrul Educației a declarat că săptămâna viitoare toate editurile pot depune documentele pentru autorizație, potrivit hotnews.ro.

“Astazi am elaborat cele doua proiecte pentru aprobarea auxiliarelor, proiecte care sunt pe site-ul Ministerului Educatiei nationale (aici si aici, n.r) , urmand ca saptamana viitoare, dupa aprobarea in Guvern a Hotararii care prevede reorganizarea Consiliului National de Evaluare si Examinare, cel care va evalua toate auxiliare, sa semnez acest ordine. Nu facem altceva decat sa punem in concordanta Legea Educatiei Nationale cu tot ce inseamna auxiliare si mijloace de invatamant care pot fi folosite in sistemul de invatamant preuniversitar”, a anuntat ministrul Educatiei, Liviu Pop.



Potrivit sursei citate, Liviu Pop si-a explicat nota prin care ameninta profesorii ca va sesiza organele abilitate daca vor folosi auxiliare neautorizate, prin faptul ca unele edituri au transmis catre unitatile scolare adrese in care spun ca auxiliarele lor sunt autorizate.

Acesta a asigurat editurile ca de saptamana viitoare pot depune auxiliarele pentru a fi autorizate si ca nu se pune problema scoaterii acestor tipuri de materiale didcatice din scoli.

foto: viata-libera.ro