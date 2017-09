Ploiești Dancers anunță noi inscrieri

Cea mai mare școală de dans din orașul nostru, Ploiești Dancers, își redeschide porțile și își reia oficial activitatea odată cu startul noului sezon competițional.

Intrată în cel de-al patrulea an de existență, cu o vastă experiență acumulată prin participarea la diferite concursuri naționale de profil, la care nu doar o dată a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, școala Ploiești Dancers organizează, în perioada 6-18 septembrie, selecții pentru completarea și formarea unor noi grupe de dansatori si majorete. (mai multe detalii aici...)

Sub atenta supraveghere a coregrafilor noștri, Eliza Lișiță, Luminița Miricioiu, Bianca Negoi și Andrei Sârghe, micuții dansatori își vor putea etala calitățile pentru a prinde un loc în echipă și a avea șansa de a concura, din toamna acestui an, sub egida Ploiești Dancers.

Acțiunea se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 4-16 ani, fete și băieți, care doresc să facă parte din cea mai de succes structură sportivă din orașul nostru. În funcție de opțiunile fiecăruia, copiii pot opta pentru unul dintre următoarele segmente de pregătire aferente grupelor de dans modern și majorete, repartizate de luni până sâmbătă: