Cum arată casa familiei din Prahova transformată de echipa ”Visuri la cheie” de la Pro TV. Galerie FOTO

Pro TV a deschis un nou sezon ”Visuri la cheie” cu o emisiune filmată în comuna prahoveană Ariceștii Rahtivani. Este vorba de locuința unei familii cu patru copii, greu încercată de viață.

Potrivit visurilacheie.protv.ro, Iulian este tatal si stalpul familiei si le are sub protectia sa pe sotia Ana, pe fiicele Maria, Teodora si Eliana si pe micutul Florian.

Desi barbatul a avut o copilarie grea si a fost nevoit sa locuiasca pe strazi, a primit ajutor de la o organizatie umanitara si atunci si-a dat seama ca mai are o sansa la viata.

Din 2007 este casatorit cu Ana si impreuna fac tot posibilul sa le ofere celor mici o viata frumoasa, lipsita de griji, dar problemele financiare si de sanatate ii impiedica de multe ori sa faca acest lucru.

In ultimul an, in urma unor eforturi uriase, au reusit sa faca un credit pentru o casa batraneasca, insa veniturile lor nu sunt suficiente pentru a o renova si a se putea muta in ea.

Pe langa aceste probleme, Iulian a fost diagnosticat anul trecut cu hernie de disc, boala care evolueaza rapid si necesita interventie chirurgicala.

Cu toate ca viata a fost dura cu cei sase membri ai familiei Serbana, ei nu au incetat sa spere si sa lupte pentru un viitor mai bun, mai ales pentru cei patru copii, care au rezultate foarte bune atat la gradinita, cat si la scoala.

Echipa Visuri la cheie a reusit sa le readuca fericirea pe chip si in suflet, iar locuinta complet utilata si renovata le va oferi inceputul unei noi vieti.

Galerie FOTO Casa din Aricești transformată radical de echipa Visuri la cheie de la Pro TV (sursa: visurilacheie.protv.ro)