Cum îți schimbi furnizorul de curent electric. Termenul limită, 1 octombrie

Potrivit Ordinului 88/2015 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), termenul-limită de încheiere a noilor contracte cu furnizorii de energie electrică este 1 octombrie 2017.

Dacă optaţi pentru schimbarea furnizorului, aveți de ales din aproape 100 de firme acreditate.

Vezi AICI lista completă a companiilor care furnizează energie electrică pentru consumatorii casnici.

Dacă v-aţi decis pentru un alt furnizor decât cel cu care aveţi contract la ora actuală, sunteţi obligat să notificaţi furnizorului actual, clar şi fără echivoc, încetarea contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte, precizând în mod expres data încetării contractului, potrivit site-ului viata-libera.ro.

Conform Ordinului ANRE, pentru a încheia noul contract de furnizare a energiei electrice, aveţi obligaţia, în calitate de client final, să transmiteţi furnizorului nou cel puţin următoarele date: adresa locului de consum, denumirea furnizorului actual, codul unic de identificare a punctului/ punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică, valoarea facturilor scadente şi neachitate până la data notificării, aferente energiei electrice furnizate, datele referitoare la puterile absorbite/ cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice, alte documente prevăzute în reglementările în vigoare, după caz.

După ce conveniţi cu noul furnizor asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, încheiaţi contractul de furnizare, care produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual.

La solicitarea dvs şi pe baza noului contract de furnizare a energiei electrice încheiat, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului pentru asigurarea serviciilor de reţea. În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, furnizorul are obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată. Clientul final are obligaţia să plătească contravaloarea facturii până la termenul scadent.

Schimbarea furnizorului este gratuită

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.