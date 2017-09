El este eroul care a salvat magazinul Lidl Ploiești de la un incendiu de proporții. Cum l-au recompensat colegii - VIDEO

Ce nu știți, însă, e că omul care a salvat momentul și a evitat o adevărată tragedie este un angajat Lidl, Cătălin, care a avut prezență de spirit, a intrat în camera tehnică cu un stingător și a lichidat incendiul înainte ca flăcările să se propage și să provoace un adevărat dezastru.

Ei bine, nici noi nu știam aspectul acesta dacă nu urmăream un video publicat la circa două luni de la incident pe pagina oficială de Youtube a magazinului Lidl în care reprezentanții companiei i-au făcut o surpriză angajatului erou.

”Știm cât de important este să faci un pas în plus atunci când este nevoie de ajutor. Tocmai de aceea, am simțit că trebuie să îi arătăm recunoștința noastră colegului nostru, Cătălin, care a stins un incediu care izbucnise în camera tehnică a magazinului. Incidentele sunt inevitabile, însă când ai în echipă oameni precum Cătălin, știi că lucrurile vor fi ținute sub control. Îi mulțumim pentru curajul lui și pentru că este alături de echipa Lidl!”,