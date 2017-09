40 de tineri din cinci țări s-au întâlnit la Cerașu pentru un proiect european

În perioada 9-16 mai 2017, Asociația Se Poate a organizat în localitatea Cerașu, județul Prahova, o mobilitate de tineret având ca teme buna guvernare și participarea tinerilor. Proiectul a adus împreună 40 de participanți din cinci țări europene: Italia, Malta, România, Slovacia și Spania.

„YOU(th) can do it smart!” a oferit tinerilor participanți un spațiu pentru dialog intercultural, educație non-formală și îmbunătățire a cunoștințelor ce țin de implicare civică, crescând nivelul de participare și de capacitare a acestora. Proiectul și-a propus să ajute tinerii să își dezvolte noi competente în privința principiilor ce stau la baza bunei guvernări în relația tinerilor cu autoritățile și nu numai.

„Activitatea a încurajat tinerii să împartă experiențe și să învețe unii de la alții în spiritul valorilor europene, indiferent de locul de proveniență. Atelierele de lucru centrate pe planificare de proiecte, pe indicatori pentru bună guvernare, simulările și vizitele organízate le-au provocat creativitatea și curiozitatea. De exemplu, au descoperit de ce este importantă încurajarea tinerilor de la primarul localității Cerașu, au descoperit vizitând cele două muzee din localitate obiceiurile și tradițiile locale și naționale. Tinerii prezenți mențin comunicarea și după încheierea mobilității, făcând schimburi de idei și inițiative”, transmite Mădălin Blidaru, coordonatorul proiectului.

Tinerii au expus bune practici din statele din care provin în privința inițiativelor tinerilor prin care este încurajată implicarea acestora în comunitate. Înainte de mobilitate, aceștia au pregătit exemple de participare din regiunile și statele lor (proiecte, inițiative de tineret) pentru a le prezenta colegilor întâlniți în România în cadrul proiectului. Unul dintre rezultatele acestui proiect va fi un ghid de bune practici și recomandări privind implicarea tinerilor în comunitate realizat și publicat online în urma mobilități. În cele nouă zile de activitate, participanții au vizitat orașul Brașov, au interacționat cu cetățeni și, totodată, au descoperit noi informații cu privire la culturile specifice din care provin.

Proiectul este coordonat de Asociația Se Poate, organizație neguvernamentală activă în domeniul tineretului, în parteneriat cu următoarele organizații partenere : Istituto Suore Pie Operaie dell'Immacolata Concezione (Italia), Active Youth (Malta), Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering (Slovacia), Asociacion Projuven (Spania). Proiectul este organizat în perioada martie – august 2017, fiind finantat de Uniunea Europeana prin intermediul programului Erasmus+.

sursa: Comunicat de presă al Asociației Se Poate