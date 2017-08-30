Topul celor mai bune școli generale din Prahova. Cea mai slabă este din Ploiești

Cu mai puțin de două săptămâni înainte de începerea noului an școlar, observatorulph.ro publică lista unităților de învățământ cu procent de promovabilitate de 100% la evaluarea națională.
Datele au fost furnizate Prefecturii Prahova de către conducerea Inspectoratului Școlar.
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Potrivit raportului respectiv, ”la probele evaluării au fost înscrişi 5183 elevi , prezenţi fiind 5097 elevi la limba şi literatura română şi 5084 elevi la proba de matematică, ceea ce reprezintă o prezentă de 98,08% la ambele probe.
Analizând rezultatele la nivelul fiecărei unități, se observă că, din cele 161 de unități cu absolvenți de clasa a VIII a , un număr de 44 de unități au procentul mediilor mai mari sau egale cu 5 de 100%”.
Cel mai mic procent de promovare, de numai 20% , a fost înregistrat la Școala Gimnazială Candiano Popescu Ploiești.
Școlile cu procent de promovabilitate de 100% la capacitate (sursa: ISJ Prahova)
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1
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COLEGIUL DE ARTĂ "CARMEN SYLVA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
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100,00
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2
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COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
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100,00
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3
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COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
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100,00
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4
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COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
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100,00
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5
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COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
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100,00
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6
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COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA
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100,00
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7
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COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
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100,00
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8
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LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
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100,00
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9
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LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA CERAȘU
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100,00
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10
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LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA STARCHIOJD
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100,00
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11
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LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
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100,00
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12
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LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
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100,00
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13
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LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA
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100,00
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14
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LICEUL TEORETIC "GRIGORE TOCILESCU", ORAȘUL MIZIL
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100,00
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15
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ "B.P. HAȘDEU", MUNICIPIUL CÂMPINA
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100,00
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16
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA APOSTOLACHE
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100,00
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17
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TÎRG
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100,00
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18
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET-CRICOV
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100,00
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19
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA LAPOȘ
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100,00
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20
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PODENII NOI
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100,00
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21
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SĂLCIILE
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100,00
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22
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SURANI
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100,00
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23
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ȘTEFEȘTI
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100,00
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24
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TALEA
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100,00
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25
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TINOSU
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100,00
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26
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VĂRBILĂU
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100,00
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27
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU", ORAȘUL BREAZA
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100,00
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28
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
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100,00
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29
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE EMIL PALADE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
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100,00
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30
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE ENESCU", ORAȘUL SINAIA
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100,00
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31
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE COSTESCU", COMUNA ALUNIȘ
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100,00
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32
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ "SPECTRUM" PLOIEȘTI
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100,00
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33
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION IONESCU", COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
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100,00
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34
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MĂNĂSTIREANU MIHAI", COMUNA PREDEAL-SĂRARI
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100,00
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35
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NESTOR URECHIA", ORAȘUL BUȘTENI
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100,00
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36
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
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100,00
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37
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
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100,00
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38
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
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100,00
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39
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ORAȘUL MIZIL
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100,00
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40
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ORAȘUL SLĂNIC
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100,00
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41
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PLATON MOCANU", SAT DRAJNA DE JOS, COMUNA DRAJNA
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100,00
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42
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PRINCIPESA MARIA", ORAȘUL SINAIA
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100,00
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43
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR CRISTEA STĂNESCU", COMUNA CORNU
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100,00
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44
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RAREȘ VODĂ", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
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100,00