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Topul celor mai bune școli generale din Prahova. Cea mai slabă este din Ploiești

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Cu mai puțin de două săptămâni înainte de începerea noului an școlar, observatorulph.ro publică lista unităților de învățământ cu procent de promovabilitate de 100% la evaluarea națională.

 

Datele au fost furnizate Prefecturii Prahova de către conducerea Inspectoratului Școlar.

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Potrivit raportului respectiv, ”la probele evaluării au fost înscrişi  5183  elevi , prezenţi fiind  5097 elevi la limba şi literatura română şi 5084 elevi la proba de matematică, ceea ce reprezintă o prezentă de 98,08% la ambele probe.

 

Analizând rezultatele la nivelul fiecărei unități, se observă că, din cele 161 de unități cu absolvenți de clasa a VIII a , un număr de 44 de unități au procentul mediilor mai mari sau egale cu 5 de 100%”.

Cel mai mic  procent de promovare, de numai 20% , a fost înregistrat la Școala Gimnazială Candiano Popescu Ploiești.

Școlile cu procent de promovabilitate de 100% la capacitate (sursa: ISJ Prahova)

1

COLEGIUL DE ARTĂ "CARMEN SYLVA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

100,00

2

COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

100,00

3

COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

100,00

4

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

100,00

5

COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

100,00

6

COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA

100,00

7

COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE

100,00

8

LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE

100,00

9

LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA CERAȘU

100,00

10

LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA STARCHIOJD

100,00

11

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

100,00

12

LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA

100,00

13

LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA

100,00

14

LICEUL TEORETIC "GRIGORE TOCILESCU", ORAȘUL MIZIL

100,00

15

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "B.P. HAȘDEU", MUNICIPIUL CÂMPINA

100,00

16

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA APOSTOLACHE

100,00

17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TÎRG

100,00

18

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET-CRICOV

100,00

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA LAPOȘ

100,00

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PODENII NOI

100,00

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SĂLCIILE

100,00

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SURANI

100,00

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ȘTEFEȘTI

100,00

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TALEA

100,00

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TINOSU

100,00

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VĂRBILĂU

100,00

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU", ORAȘUL BREAZA

100,00

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

100,00

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE EMIL PALADE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

100,00

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE ENESCU", ORAȘUL SINAIA

100,00

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE COSTESCU", COMUNA ALUNIȘ

100,00

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ "SPECTRUM" PLOIEȘTI

100,00

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION IONESCU", COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ

100,00

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MĂNĂSTIREANU MIHAI", COMUNA PREDEAL-SĂRARI

100,00

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NESTOR URECHIA", ORAȘUL BUȘTENI

100,00

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

100,00

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

100,00

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

100,00

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ORAȘUL MIZIL

100,00

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ORAȘUL SLĂNIC

100,00

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PLATON MOCANU", SAT DRAJNA DE JOS, COMUNA DRAJNA

100,00

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PRINCIPESA MARIA", ORAȘUL SINAIA

100,00

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR CRISTEA STĂNESCU", COMUNA CORNU

100,00

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RAREȘ VODĂ", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

100,00

 

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