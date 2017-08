Doroftei caută înțelegere la Primăria Ploiești: ”Nu mă aruncați în stradă, ca pe o măsea stricată!”

După ce a primit de la Primăria Ploiești o somație de evacuare a spațiului în care funcționează pub-ul care îi poartă numele, Doroftei solicită autorităților locale găsirea unui spațiu în care să-și poată continua activitatea comercială.

Leonard Doroftei a declarat pentru Libertatea că o soluție de compromis ar fi încheierea unui nou contract.

”Nu cer luna de pe cer! Îi rog pe cei care au putere de decizie în Ploiești să mă ajute. Să facem un contract pe un an de zile pentru un spațiu cât de mic în care să-mi continui activitatea. Măcar să-mi termin contractele cu furnizorii. Am înțeles, nu se mai poate aici, dar ajutați-mă să nu mor de foame. Vă roagă Leonard Doroftei, cetățean de onoare al municipiului Ploiești!”, a declarat ”Moșu’”.

El este supărat că s-a ajuns în situația de a închide o afacere în care a investit 180.000 de euro.

”Cei care au luat această decizie se întreabă ce fac eu acum? Cum rezolv problemele cu furnizorii și cu angajații. Am fost un om de bună credință, care a plătit la zi taxa de clădire și chiria, dar văd că nu contează. În plus, conform contractului, trebuia să investesc în această locație minimum 50.000 de euro, însă eu am băgat vreo 180.000 de euro, pentru că localul era praf în momentul în care l-am luat. Apoi, mă dai afară, dar spune-mi când pot reveni. Habar nu am pe cât timp se întinde proiectul de reabilitare al construcției. Dacă există, bineînțeles” a spus Doroftei.

”Am o stradă și o sală de sport în Ploiești care-mi poartă numele, dar mor de foame! Am fost aruncat ca o măsea stricată!”, a mai declarat, pentru Libertatea, Leonard Doroftei.

Primarul ploieștiului, Adrian Dobre, susține că este obligat în cazul Doroftei PUB să respecte legislația modificată în urma tragediei de la Colectiv.

Aceasta interzice desfășurarea activităților comerciale în imobile cu grad seisimc ridicat, așa cum este blocul din centrul orașului în care funcționează afacerea fostului campion la box.

