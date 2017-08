Această imagine nu provine din Siria. E doar un trotuar din Ploiești

Observatorulph.ro invită primarul, viceprimarii și consilierii locali din Ploiești la o plimbare pe trotuarul podului din Mihai Bravu care face legătura dintre cartier și platforma industrială Teleajen.

Pentru acest demers, redacția noastră solicită și prezența unui echipaj medical pentru că riscul ca aleșii noștri să-i rupă, la propriu, picioarele, este uriaș.

Poate așa vor realiza și mai-marii orașului la ce riscuri se supun, zilnic, navetiștii, unul dintre aceștia trimiându-ne pe adresa redacției următoarea sesizare, alături de imaginile elocvente:

”Va atasez poze cu trotuarul de pe podul dintre lukoil, cel care duce spre colonia teleajen, un loc uitat de primaria orasului, unde sunt multe gunoaie si gropi in asfalt. Pe acest trotuar nu ai cum sa mergi ziua, sa nu mai zic pe intuneric ca sigur iti rupi picioarele in craterele formate. Este o zona care produce multi bani, foarte circulata si populata de cei care lucrează la lukoil si Uztel însă se pare ca acest lucru nu contează. Pe langa poluarea care este in zona asta si multe alte dezavantaje, nu avem nici asfalt bun, nici autobuze mai noi si nici trotuar”