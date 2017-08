Coșmarul unor locatari din Ploiești. ”Gălăgie și mizerie cât cuprinde!”

O cititoare ne-a semnalat pe adresa redacției o situație neplăcută în care se regăsesc locatarii unui bloc de pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino. Observatorulph.ro solicită Poliției Locale Ploiești să ia măsuri.

”Buna ziua! Ma numesc Dinca V., locuiesc in Ploiesti, locatar in unul dintre blocurile Asociatiei de proprietari, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.136, asociatie ce cuprinde BL.10 C, D, E, F.

Va scriu despre un aspect care este in plina desfasurare si esential pentru o viata mai curata, mai fericita si mai responsabila fata de mediul inconjurator. Este vorba de ghenele de gunoi din interiorul blocurilor. Avem 2 astfel de ghene chiar langa intrarea din spate a blocurilor 10 C si D.

Precizez ca in parcarea din spate se afla si un spatiu creat special pentru depozitarea pubelelor de colectare selectiva a deseurilor. In afara de zgomotul facut de catre oamenii care si-au facut un obicei de a veni la aceste ghene de mai multe pe zi incepand cu 4-5 dimineata pana seara tarziu, orele 22-23, respectiv intra in ghena si arunca in afara acesteia, pe ciment, sticle, doze, pet-uri etc, lasa mizerie in urma, de multe ori raman si dorm si peste noapte in ghena. In aceste conditii, cred ca intelegeti starea de disconfort maxima la care s-a ajuns: disconfort olfactic si auditiv.

Chiar daca este bloc, trebuie sa avem respect si grija fata de ceea ne inconjoara, sa respectam legea, sa ne implicam toti in solutionarea problemelor existente. Aici locuim si aici vrem sa ne petrecem momente fericite alaturi de cei dragi.

Va scriu aceste randuri cu respect fata de munca si efortul depus, cu speranta de reusita a acestei mici incercari de a ne face viata unor oameni mai frumoasa, mai linistita, mai CURATA si RESPONSABILA.

Va multumesc pentru rabdarea de a citi aceste randuri! Toate cele bune! Spor la treaba! Dinca V”.

foto cu caracter ilustrativ