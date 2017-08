UAP îi cere lui Adrian Dobre evaluarea funcționarilor din Primăria Ploiești

Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova a transmis un comunicat de presă prin care cere primarului Dobre să evalueze funcționarii din subordine și să publice online rezultatele.

Comunicatul UAP Prahova:

In cursul acestei zile, UAP a depus la registratura municipiului Ploiesti, cu nr. 17888/18.08.2017 o solicitare prin care cerem, conform dispozitiilor art. 106 si urmatoarele din HG 611/2008, privind aprobarea normelor cu privire la organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, precum si art. 69 din Statutul functionarilor publici, ca incepand cu anul 2016, functionarii publici sa fie evaluati, iar rezultatele sa fie postate pe site-ul www.ploiesti.ro.

Nu suntem ostili functionarilor publici, dar avand in vedere majorarile salariale recente, care pot ajunge si la 3.000 de euro, consideram, mai mult ca oricand, ca se impune evaluarea functionarilor publici din primaria Ploiesti pentru ca salariile pe care acestia le primesc sa se raporteze la eficienta serviciilor oferite. De asemenea, ne intereseaza in acest demers, ca si adresabilitatea functionarilor publici catre cetateni sa fie imbunatatita, in asa fel incat cetateanul sa fie multumit de prestatia functionarului cu care intra in contact.

Totodata, aducem la cunostinta opiniei publice ploiestene, care intra in contact cu serviciile institutiile si, implicit, cu functionarii publici, ca pe site-ul www.uapph.ro am postat un Formular de reclamatie impotriva functionarilor publici care nu se adreseaza cu respectul cuvenit cetatenilor, nu ii servesc cu promptitudine si cu operativitate. E foarte simplu de accesat, iar cei care se confrunta cu functionari care nu si-au inteles menirea pot sa ne trimita numele functionarului, poze, inregistrari audio sau video, completand cu usruinta formularul: http://uapph.ro/formular-reclamatie-functionari-publici/ .

Prin urmare, punem in atentia primarului Adrian Dobre sa respecte legile mentionate si, pentru banii pe care ii primesc functionarii publici din primaria Ploiesti si domnia sa, sa puna in aplicare solicitarea pe care i-am adresat-o. In caz contrar ne vom adresa instantelor de judecata. Urmeaza si alte institutii carora le vom adresa aceeasi solicitare, pentru ca cetateanul sa simta ca plateste salariile unor oameni competenti, care stiu sa ii respecte si sa le rezolve problemele, pentru ca de-aia sunt platiti....regeste, mai nou.