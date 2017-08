ȘCOALĂ DE VARĂ ECO la Ploiești. „GÂNDEȘTE VERDE, GÂNDEȘTE CURAT!”

In perioada 21-24 august 2017 se va desfasura, in Parcul Memorial “Constantin Stere” de la Bucov, o noua editie a Scolii de vara “GANDESTE VERDE, GANDESTE CURAT!”, initiata de Agentia pentru Protectia Mediului Prahova.

Parte componenta a proiectului-concurs de educatie ecologica pentru elevii prahoveni „Gandeste verde, gandeste curat!”, aflat la a IX-a editie, scoala de vara (eco-scoala) constituie, de fapt, premiul oferit elevilor Scolii Gimnaziale „Sf. Vasile” din Ploiesti, care au obtinut premiul III la sectiunea A a acestei editii (clasele I-VIII).

La „ cursurile” acestei scoli vor participa cca 20 de elevi, insotiti de un cadru didactic; partenerii APM Prahova in organizarea acestei actiuni sunt Administratia Parcului Memorial Constantin Stere Bucov si Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova-Casa Memoriala Constantin Stere.

In cele patru zile de “eco-scoala”, elevii vor vizita gradina zoologica si vor afla lucruri interesante despre animale si despre traiul acestora in libertate, comparativ cu cel din captivitate, vor participa la lectii de geologie–palentologie; de asemenea, elevii vor invata lucruri noi despre importanta arborilor in viata cotidiana. Vor invata cum se monteaza un cort si vor afla lucruri utile despre escaladele si excursiile montane. Intr-una din zile, copiii vor vizita Muzeul Memorial Constantin Stere. Zilnic se vor desfasura activitati artistice, pentru relaxarea elevilor.

Transportul si gustarea zilnica a elevilor sunt asigurate de sponsorul actiunii-SC Petrotel Lukoil SA.

sursa: comunicat APM Prahova