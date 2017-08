Miez de vară într-o librărie (Colţul librarului V)

„Nu este suficient ca doi oameni să fie nefericiţi separat pentru a fi fericiţi împreună.” („Clar de femeie”, Romain Gary, Editura Humanitas Fiction, traducere Daria-Laura Bârsan).

Începem recomandările din această săptămână cu un titlu pe care regizorul Costa Gavras împreună cu actorii Romy Schneider şi Yves Montand l-au transformat în legendă, în 1979, când „Clar de femeie”, semnat de Romain Gary, a fost ecranizat.

Depre întâlnirile (deloc) întâmplătoare şi despre iubirile care „urlă” în tăcere vom afla delectându-ne cu această carte. Un volum ce adună între coperte o colecţie de aminitiri, sentimente, speranţe şi dialoguri mai mult sau mai puţin convenţionale. „Când două disperări se întâlnesc, pot foarte bine să dea naştere unei speranţe, dar asta dovedeşte doar că speranţa este capabilă de orice…”

Următoarea recomandare are în vedere un autor contemporan, Paolo Cognetti, câştigătorul celui mai prestigios premiu literar al momentului din Italia, Premiul Strega – aflat la cea de-a XVI-a ediţie. „Cei opt munți”, apărută la Editura Polirom, în colecţia „Biblioteca Polirom. Actual” (coordonator Bogdan-Alexandru Stănescu), în traducerea Ceraselei Barbone, şi este în curs de traducere în peste 30 de țări. Pietro e un băieţel de la oraş, solitar şi cam morocănos. Mama munceşte într-un centru de consultanţă familială de la periferie şi talentul ei este să le poarte de grijă celorlalţi. Tatăl este chimist, un bărbat irascibil şi fascinant care se întoarce acasă în fiecare seară de la serviciu plin de furie. Pe părinţii lui Pietro îi uneşte o pasiune comună: muntele. Când descoperă sătucul Grana, la poalele masivului Monte Rosa, simt că au găsit locul potrivit: Pietro va petrece toate verile în locul acela „închis în sus de creste gri-fer şi în jos de o stâncă ascuţită care împiedica accesul“, dar traversat de un torent care îl ademeneşte din prima clipă. Şi acolo, aşteptându-l, se află Bruno, cu părul lui blond cânepiu şi gâtul ars de soare, de aceeaşi vârstă cu el, dar în loc să fie în vacanţă, duce vacile la păscut. Încep astfel veri de explorări şi descoperiri printre casele abandonate, moara şi cărările mai aspre. Sunt şi anii în care Pietro începe să facă drumeţii cu tatăl lui. Pentru că muntele înseamnă cunoaştere, un adevărat mod de a respira, şi va fi legământul lui testamentar cel mai autentic O moştenire care, după mulţi ani, îl va reapropia de Bruno, aflăm de pe site-ul editurii.

O altă apariţie foarte aşteptată în librării, vine tot de la Editura Polirom şi se numeşte „Sapiens. O scurtă istorie a omenirii”. Acum 100.000 de ani, pe pământ existau cel puţin şase specii de oameni. Astăzi există una singură: noi, Homo sapiens. Ce s-a întîmplat cu celelalte? Şi cum am ajuns să fim stăpânii planetei? De la începuturile speciei noastre şi rolul pe care l-a jucat în ecosistemul global până în modernitate, Sapiens îmbină istoria şi ştiinţa pentru a pune în discuţie tot ce ştim despre noi înşine, ne arată cum ne-am unit ca să construim oraşe, regate şi imperii, cum am ajuns să credem în zei, în legi şi în cărţi, dar şi cum am devenit sclavii birocraţiei, ai consumerismului şi ai căutării fericirii. De asemenea, ne îndeamnă să privim în viitor, căci de câteva decenii am început să încălcăm legile selecţiei naturale care au guvernat viaţa în ultimii patru miliarde de ani. Dobândim capacitatea de a modela nu doar lumea din jurul nostru, ci şi pe noi înşine. Încotro ne duce aceasta şi ce vrem să devenim?

În speranţa că v-am trezit interesul cel puţin cu unul dintre titlurile prezentate, vă aşteptăm să ne vizitaţi. Librarii noştri au chiar şi mai multe surprize şi recomandări pentru vacanţă.

Librăria Humanitas Ploieşti

(Foto&text: Maria Morariu)