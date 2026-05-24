Tu când ai mâncat ultima dată gogoși cu salcâm?

Este momentul perfect pentru gustoasele gogoși cu salcâm. Bunicile noastre profitau de ultima parte a primăverii, când salcâmii sunt în plină floare, pentru a prepara vestitul desert tradițional, extrem de parfumat.

Acestea se bucură de o fereastră scurtă, de doar câteva săptămâni, așadar este momentul perfect să profiți de ele acum.

Salcâmul este un arbore foarte răspândit în localitățile din Prahova. Crește în special de-a lungul străzilor, dar este de multe ori plantat în curți, ca arbore ornamental.

Îmi amintesc cu drag când stăteam lângă bunica și priveam cum trece florile proaspete, printr-un aluat simplu de clătite sau gogoși și le prăjea rapid, devenind un deliciu crocant și aromat.

De ce ingrediente ai nevoie pentru gogoșile cu salcâm

Am notat rețeta bunicii, după care prepar în fiecare primăvară, renumitele gogoși cu salcâm. Ai nevoie de următoarele ingrediente:

12 flori de salcâm

2 ouă

100 ml lapte rece

100 grame făină

1 praf de sare

1 plic zahăr vanilat

ulei pentru prăjit

zahăr pudră vanilat pentru presărat la final

Modul de preparare al gogoșilor cu salcâm

Se spală bine florile de salcâm. După ce sunt bine scurse de apă, le mai zvântăm puțin pe șervete de hârtie.

Batem ouăle cu sarea și zahărul vanilat. Se adaugă apoi făina. Se amestecă bine și se adaugă treptat laptele rece. Trebuie să obținem o compoziție puțin mai grosuță decât aluatul de clătite.

Punem ulei într-o tigaie. Când acesta este încins, se tăvălesc pe rând florile de salcâm prin aluat, apoi se scurg bine și se așează cu grijă în ulei. Le ținem circa 2 minute pe ambele părți. Le scoatem pe un șervet apoi, pentru a se scurge de ulei. După ce s-au răcit, le pudrăm cu zahăr vanilat și sunt numai bune de mâncat pe săturate.

Bunica uneia dintre colegele noastre ne-a făcut o bucurie zilele trecute, trimițând la redacție o serie de gogoși cu salcâm. Nici nu știți cât de repede au dispărut…