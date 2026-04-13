Paște în spital pentru copiii internați la secțiile de psihiatrie pediatrică de la Spitalul Voila din Câmpina

Copiii și adolescenții internați în secțiile de psihiatrie pediatrică ale Spitalul Voila au trăit, în prima zi de Paște, momente de bucurie neașteptată. Asta în ciuda faptului că sărbătorile i-au găsit departe de casă și de familie.

„Iepurașul” nu i-a uitat nici în acest an. În secțiile de psihiatrie pediatrică, saloanele s-au umplut de zâmbete după ce copiii au primit ouă roșii, cozonac, dulciuri și cadouri, într-o atmosferă caldă, care a adus spiritul sărbătorii mai aproape de ei.

În spatele acestui gest se află echipa medicală, care a vrut să le ofere copiilor nu doar îngrijire, ci și o clipă de normalitate și speranță. Pentru câteva ore, grijile au fost înlocuite de emoție și bucurie.

„Astfel de inițiative sunt cu atât mai importante pentru copiii internați în psihiatrie pediatrică, unde sprijinul emoțional contează la fel de mult ca tratamentul. La Voila, Paștele nu a trecut neobservat, ci s-a transformat într-un moment de suflet pentru cei mici”, au transmis reprezentanții unității sanitare, unde, dincolo de copiii cu afecțiuni de natură pishică sunt tratați că adolescenți care au căzut pradă consumului de droguri.