Masa de Paște 2026: de la 700 la 1.200 de lei. Ce produs îți golește, de fapt, buzunarul

Masa de Paște din 2026 se păstrează la un cost foarte ridicat și pune probleme românilor. Deși prețul cărnii de miel a scăzut, costurile pentru lactate, produse de patiserie și alte alimente de bază rămân ridicate, iar diferența o fac, în mod clar, produsele cumpărate din cofetărie.

Potrivit unei estimări realizate pe baza prețurilor actuale din magazine, o familie de patru persoane poate plăti între 700 și 1.200 de lei pentru masa de Paște, în funcție de alegerile făcute.

Carnea de miel, mai ieftină, dar tot principalul cost

În 2026, carnea de miel se vinde cu aproximativ 55 de lei pe kilogram, un preț mai mic comparativ cu anii anteriori.

Pentru 2-3 kilograme, necesare pentru friptură și drob, costul ajunge între 110 și 165 de lei. La acestea se adaugă organele pentru drob și alte preparate tradiționale, precum și cârnații sau afumăturile, astfel că bugetul pentru carne se situează între 200 și 300 de lei.

Ouăle și lactatele s-au scumpit mult în 2026

Ouăle, nelipsite de pe masa de Paște, costă între 1,2 și 1,5 lei bucata. Pentru aproximativ 30 de ouă, necesare atât pentru vopsit, cât și pentru preparate, românii plătesc între 36 și 45 de lei.

În schimb, lactatele rămân printre cele mai costisitoare produse. Brânzeturile, smântâna și untul ridică nota de plată la 130-190 de lei.

Cozonacul și pasca fac diferența în buget

Cele mai mari diferențe de preț apar la deserturi.

Un cozonac făcut în casă poate costa aproximativ 50 de lei, în timp ce unul cumpărat din cofetărie ajunge la aproximativ 170 de lei. În cazul păștii, prețurile variază între 30 și 90 de lei, în funcție de ingrediente și calitate.

Astfel, doar pentru deserturi, o familie poate cheltui:

aproximativ 80 de lei, dacă alege varianta făcută în casă

între 120 și 160 de lei, pentru o variantă mixtă

până la 260 de lei, dacă optează pentru produse de cofetărie

Legumele, salatele și băuturile, o cheltuială importantă

Legumele de primăvară și ingredientele pentru preparate precum salata boeuf adaugă între 110 și 180 de lei la bugetul total.

De asemenea, vinul, băuturile răcoritoare și eventualele băuturi alcoolice tradiționale pot crește costul mesei cu încă 120-230 de lei.

Cât ajunge să coste, în total, masa de Paște

În funcție de alegeri, costul final diferă semnificativ:

Variantă economică (gătit acasă): 676 – 825 lei

676 – 825 lei Variantă medie: 750 – 1.000 lei

750 – 1.000 lei Variantă cu produse de cofetărie: 900 – 1.200 lei

Diferența se face în funcție de alegerea cumpărătorilor

În 2026, masa de Paște poate fi adaptată bugetului fiecărei familii, însă diferențele sunt semnificative. Gătitul acasă rămâne cea mai accesibilă opțiune, în timp ce produsele din cofetărie, în special cozonacul, pot crește considerabil costul final.

Chiar și în varianta de bază, masa tradițională rămâne un efort financiar important, într-un context în care prețurile alimentelor continuă să pună presiune pe bugetele românilor.