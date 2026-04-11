Munca în zilele de sărbătoare legală: zile libere sau bani în plus. Ce prevede Codul Muncii

Angajații care își desfășoară activitatea în zilele declarate nelucrătoare prin lege sunt protejați de prevederi clare privind compensarea muncii. Codul Muncii stabilește atât situațiile în care aceștia pot fi solicitați să lucreze, cât și modul în care trebuie recompensați, fie prin timp liber, fie prin plată suplimentară.

Aplicarea acestor reguli nu este la latitudinea angajatorilor, ci reprezintă o obligație legală. Scopul este de a asigura un echilibru între necesitatea funcționării anumitor domenii și respectarea drepturilor salariaților.

Care sunt zilele libere legale în România

Conform legislației în vigoare, există o serie de sărbători în care, în mod normal, nu se lucrează. Printre acestea se numără:

1 și 2 ianuarie – prima și a doua zi de Anul Nou

6 ianuarie – Boboteaza

7 ianuarie – Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române

Vinerea Mare, înainte de Paște

Prima și a doua zi de Paști

1 mai – Ziua Muncii

1 iunie – Ziua Copilului

Prima și a doua zi de Rusalii

15 august – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie – Sfântul Andrei

1 decembrie – Ziua Națională a României

Prima și a doua zi de Crăciun

Două zile libere pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale ale cultelor necreștine, pentru persoanele care aparțin acestora

Există însă domenii în care activitatea nu poate fi oprită, iar aceste reguli nu se aplică integral, din cauza specificului muncii sau al proceselor de producție.

Cum sunt compensați angajații care lucrează în aceste zile

Pentru cei care sunt nevoiți să lucreze în zilele de sărbătoare legală, legislația prevede două variante de compensare.

În mod obișnuit, angajații trebuie să primească zile libere în compensare, în termen de 30 de zile de la momentul în care au lucrat. Aceasta este forma principală de recuperare a timpului muncit.

Dacă, din motive obiective, acest lucru nu este posibil, angajatorul trebuie să acorde un spor salarial de cel puțin 100% din salariul de bază aferent orelor lucrate. Practic, acest lucru se traduce prin plata dublă a muncii prestate în zilele respective.

Aceste drepturi se aplică inclusiv atunci când salariatul este chemat la muncă la cererea angajatorului, chiar dacă activitatea nu face parte, în mod obișnuit, din categoriile exceptate de lege.