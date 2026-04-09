Cât e pensia minimă garantată în România și cine o poate încasa

Traiul pensionarilor din România este tot mai greu. Sunt mulți cei cărora banii nu le ajung după o lună pe alta. Statul a stabilit printr-o ordonanță de urgență adoptată în 2009, acordarea unei indemnizații sociale pentru pensionari, astfel încât pensia minimă garantată să ajungă la 1.281 de lei.

Statul acoperă diferența până la 1.281 lei

Practic, această indemnizație nu se acordă ca sumă fixă, ci se stabilește ca diferență între cuantumul pensiei aflate în plată și nivelul minim prevăzut de lege, astfel încât venitul total al beneficiarului să ajungă la acest prag, notează Avocatnet.ro.

De exemplu, la o pensie de 800 de lei, se acordă încă 481 de lei, astfel încât suma totală încasată ajunge la 1.281 de lei.

Această indemnizație apare pe cuponul de pensie ca sumă acordată în completarea drepturilor de pensie/venituri situate sub plafonul stabilit prin lege. Potrivit Casei Naționale de Pensii și Asigurări Sociale, în februarie 2026, 40.181 de pensionari primeau indemnizație socială.

Acte necesare

Pentru a obține pensia minimă socială garantată, actele necesare care trebuie depuse la casa județeană de pensii sunt: cerere tip, CI (original/copie), carnet de muncă (original/copie), livret militar (după caz) și alte acte de vechime, pentru pensionarii cu venituri sub 1.125 lei. Stagiul minim de cotizare necesar pentru a ieși la pensie este de 15 ani.