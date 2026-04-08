Cum arată mănăstirea Turnu la trei ani de la incendiu. Se montează acoperișul noii clădiri

Lucrările de reconstrucție la mănăstirea Turnu avansează, la aproape trei ani de la incendiul devastator din iunie 2023. În prezent, se montează acoperișul noii construcții, ridicată integral din donații și sponsorizări. Starețul Valentin spune că este nevoie în continuare de sprijin pentru finalizarea lucrărilor.

Mănăstirea Turnu este în plin proces de reconstrucție după incendiul din noaptea de 5 spre 6 iunie 2023, care a distrus chiliile călugărilor, casa egumenească și mai multe obiecte bisericești.

Mozaicul Maicii Domnului cu pruncul în brațe a fost topit de foc în acea noapte. Alte zeci de obiecte bisericești, cu o valoare inestimabilă, au fost și ele înghițite de flăcări. Singura pisanie săpată în piatră care atesta ctitorirea bisericii de către Vlad Ţepeș a fost distrusă în incendiul violent. Biserica Domnească ridicată de voievod în urmă cu 563 de ani a scăpat, însă, intactă.

Noua clădire, ridicată în locul celei distruse, începe să fie acoperită, iar montarea acoperișului, potrivit spuselor starețului Valentin,reprezintă un pas important în refacerea ansamblului monahal.

„Încet, dar sigur, lucrurile încep să prindă din nou formă la Mănăstirea Turnu.

Noua construcție ridicată în locul celei mistuite de incendiu începe să se învelească în tablă. Este un pas important și o bucurie pentru noi toți, pentru că fiecare bucată de acoperiș pusă la loc ne amintește că acest lăcaș se reclădește și revine la frumusețea cea dintâi.

Am ajuns aici datorită vouă — oamenilor de bine care au fost alături de noi, prin rugăciune, prin gând bun și prin donațiile făcute până acum.

Drumul, însă, este încă lung. Mai sunt multe de făcut până când acest spațiu va fi din nou așa cum îl știam.

Dacă simțiți că vreți să ne fiți alături în continuare, orice sprijin contează. Fiecare donație ne ajută să mergem mai departe.

Puteți contribui aici: www.donatii.turnu.ro.” este mesajul starețului Valentin.