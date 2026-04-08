Fântâna cu Cireși din Câmpina, transformată complet înainte de Paște. De la spațiu abandonat la zonă modernizată de agrement (FOTO)

Fântâna cu Cireși din Câmpina, ani la rând un spațiu abandonat în ciuda promisiunilor repetate de revitalizare, a fost complet transformată și redată comunității ca zonă de agrement modernizată. Schimbarea vine chiar înainte de sărbătorile pascale și oferă localnicilor un loc potrivit pentru relaxare și ieșiri în aer liber.

Transformarea este cu atât mai vizibilă cu cât a fost realizată prin investiții minime, dar esențiale, care au reușit să schimbe radical imaginea unui loc lăsat în paragină pe nedrept, timp de mulți ani.

În primăvara anului 2025, Fântâna cu Cireși oferea o imagine dezolantă. Leagănele erau deteriorate, scena era ruginită și ruptă, iar spațiile pentru grătare erau impracticabile. Zona, altădată o oază de liniște și verdeață pentru câmpineni, ajunsese o ruină.

În același timp, promisiunile administrației Alin Moldoveanu privind dezvoltarea zonei, inclusiv construirea unei săli polivalente cu peste 2.000 de locuri pe dealul Muscel, nu s-au concretizat.

Schimbările au început în iarna acestui an, când zona a fost reamenajată și dotată cu mobilier nou. Deși intervențiile au fost minimaliste, acestea s-au dovedit eficiente și au schimbat semnificativ aspectul locului.

Pe 7 aprilie 2026, imaginea zonei cunoscute de prahoveni drept Fântâna cu Cireși este complet diferită. Întreaga zonă a fost modernizată și amenajată pentru activități de recreere, redevenind un spațiu civilizat, potrivit pentru ieșiri la iarbă verde.

Au fost amenajate spații noi pentru grătare, locuri de joacă moderne pentru copii și zone pentru luat masa. De asemenea, zona este monitorizată video.

Scena unde se organiza „Hora Prahoveană” a fost desființată din cauza stării avansate de degradare, iar terenul va fi folosit ca parcare pentru cei care aleg să vină la picnic, potrivit spuselor primarului municipiului Câmpina, Irina Nistor (PSD).

Chiar dacă proiectul construirii unei săli polivalente pe dealul Muscel a „picat”, din nefericire, din cauza unor promisiuni rămase doar pe hârtie, transformarea zonei Fântâna cu Cireși e, azi, vizibilă.

După ani de zile în care a avut un aspect neîngrijit și abandonat, locul a redevenit un spațiu unde oamenii pot veni cu plăcere pentru relaxare.

Zona este deja pregătită pentru vizitatori și poate fi aleasă ca destinație pentru ieșiri în aer liber în perioada Paștelui și a minivacanței de 1 Mai.

