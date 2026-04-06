Tânărul ploieștean Horia Băzăvan vrea să ducă mitologia românească pe marile ecrane ale lumii. Apel pentru „Murmur”

După ce a atras atenția la nivel internațional cu scurtmetrajul „Rusalia”, realizat fără buget, un tânăr din Ploiești face un nou pas important în cariera sa artistică. Horia Băzăvan a început demersurile pentru finanțarea unui nou proiect cinematografic, intitulat „Murmur”, o producție inspirată din tradițiile, obiceiurile, folclorul, mitologia și religia românească.

- Publicitate -

Noul proiect vine după rezultatele spectaculoase obținute de „Rusalia”, film care a strâns până acum peste 500.000 de vizualizări pe YouTube, dar și 16 nominalizări și 7 premii internaționale.

Povestea din spatele noului film

Într-o declarație oferită în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, Horia Băzăvan a explicat tema noului proiect și universul în care se desfășoară acțiunea.

- Publicitate -

„Proiectul Murmur este un scurtmetraj inspirat din tradițiile, obiceiurile, folclorul, mitologia și religia românească. Acțiunea se desfășoară într-un sat transilvănean de la sfârșitul anilor 1800 și urmărește povestea unui tânăr bărbat bântuit de cântecul Sânzienelor.”

Prin această nouă producție, tânărul ploieștean mizează pe o poveste puternic ancorată în imaginarul românesc, cu potențial de a capta atenția publicului și a marilor festivaluri de film.

„Rusalia”, proiectul care a deschis drumul

Succesul lui „Murmur” se sprijină pe ceea ce a însemnat deja „Rusalia”, scurtmetrajul care a demonstrat că un proiect independent, construit cu ambiție și viziune, poate depăși granițele țării.

- Publicitate -

„Scurtmetrajul Rusalia, realizat în iarna anului 2025, ne-a adus până în prezent peste 500.000 de vizualizări pe YouTube, 16 nominalizări și 7 premii internaționale, în țări precum Marea Britanie, SUA, Portugalia și Italia. Acesta a fost creat fără buget, pornind de la aceeași idee și aceleași personaje” spunea recent Horia Băzăvan într-un articol publicat de observatorulph.ro aici:

Un proiect care își propune să promoveze cultura românească în lume

Pentru Horia Băzăvan, „Murmur” nu înseamnă doar o continuare artistică a unui concept deja validat, ci și o misiune culturală.

„Acum, ne extindem. Scopul acestui proiect este de a valorifica și promova cultura românească pe scena internațională a cinematografiei. Proiectul va fi înscris la unele dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, cu obiectivul de a fi dezvoltat ulterior într-un lungmetraj.”

- Publicitate -

Ambiția este clară: de la un scurtmetraj inspirat din folclorul românesc, la un proiect capabil să ducă mai departe tradițiile autohtone în competiții cinematografice internaționale și, ulterior, spre dezvoltarea unui lungmetraj.

Finanțarea depinde de sprijinul publicului

În această etapă, realizarea proiectului depinde și de implicarea celor care cred în ideea din spatele filmului.

„În prezent, finanțarea este realizată cu sprijinul publicului, ceea ce reflectă nu doar susținerea acordată culturii românești și conceptului proiectului, ci și încrederea în calitatea acestuia.”

- Publicitate -

Apelul lansat de echipa proiectului este simplu: fiecare distribuire și fiecare donație pot contribui la transformarea lui „Murmur” într-un nou succes cinematografic.

Detalii privind strângerea de fonduri necesare pot fi obținute aici: https://gofund.me/34a35b128