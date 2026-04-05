Tradiții și obiceiuri de Florii 2026. Ce simbolizează ramurile de salcie

Cu o săptămână înainte de Paște, pe 5 aprilie, creștinii ortodocși sărbătoresc Floriile, cunoscute și ca Intrarea Domnului în Ierusalim. Sărbătoarea vine la pachet cu o serie de tradiții și obiceiuri.

Semnificația Floriilor

Floriile mai poartă denumirea de Intrarea Domnului în Ierusalim și marchează începutul Săptămânii Patimilor, care se încheie cu sărbătoarea Învierii Domnului.

Duminica Floriilor amintește de momentul în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, călare pe un asin, fiind întâmpinat de oameni cu flori și ramuri de măslin și finic, ca un adevărat împărat.

Ce semnificație au ramurile de salcie

La români, ramurile de salcie au o semnificație profund simbolică în tradiția de Florii, fiind unul dintre cele mai importante elemente ale acestei sărbători.

În momentul biblic al Intrării lui Iisus în Ierusalim, oamenii l-au întâmpinat cu ramuri de măslin și finic, simboluri ale biruinței și păcii. Pentru că aceste plante nu cresc în zona noastră, românii folosesc ramuri de salcie, care înfloresc primăvara, chiar în preajma Floriilor.

Salcia este una dintre primele plante care înmuguresc după iarnă, motiv pentru care a devenit simbol al reînvierii naturii, al speranței și al unui nou început.

Tradiții și obiceiuri de Florii

În această zi, în unele zone din Prahova, credincioșii adună crenguțe de salcie pe care le duc la biserică pentru a fi sfințite. Ulterior, din aceste ramuri se împletesc coronițe, care sunt așezate la intrarea în locuințe sau la icoane, pentru protecție.

De asemenea, mulți oameni pun ramuri de salcie la porțile grajdurilor, pentru protejarea animalelor, dar și în pomii fructiferi, în speranța că vor rodi mai bogat.

Conform calendarului ortodox, de Florii este dezlegare la pește, motiv pentru care se spune că nu este bine ca acest preparat să lipsească de pe mese.

În tradiția populară se spune și că nu este bine să te speli pe cap în această zi, deoarece vei albi mai repede. Se mai spune că nu este bine să muncești în această zi, sărbătoarea fiind dedicată liniștii și reculegerii. Conform tradiției populare, așa cum este vremea de Florii va fi și de Paște.

Zi specială pentru cei care poartă nume de flori

Floriile reprezintă și o zi importantă pentru cei care poartă nume de flori. În România, peste 1,5 milioane de persoane își sărbătoresc onomastica.

Printre cele mai întâlnite nume se numără Viorica, Florica, Florin, Florentina, dar și Camelia, Margareta, Lăcrămioara sau Delia.