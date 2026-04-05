Elevii români ar prefera să-și deschidă o afacere în loc să-și continue studiile

Mai puțin de jumătate dintre elevii români, care urmează să susțină examenele naționale anul viitor, au o viziune optimistă asupra viitorului profesional, iar tot mai mulți își doresc să devină antreprenori, în loc să-și continue studiile. Teama de eșec și lipsa informațiilor sunt principalele obstacole în alegerea unei cariere, arată o anchetă realizată de organizația Salvați Copiii România.

- Publicitate -

Acces limitat la consiliere în carieră

Doar 2 din 5 elevi au avut o expunere semnificativă la activități de orientare și consiliere în carieră. În același timp, peste un sfert (27,5%) nu sunt familiarizați cu acest concept, iar alți 26,7% știu ce înseamnă, dar nu au beneficiat de activități relevante.

În acest context, Salvați Copiii România, alături de Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și centrele județene din Cluj, Iași și Mureș, derulează proiectul What’s Next 2.0, destinat sprijinirii a peste 2.700 de elevi.

- Publicitate -

Elevii preferă antreprenoriatul în locul studiilor

Pentru 39,5% dintre elevii intervievați, dezvoltarea unei afaceri proprii este mai atractivă decât continuarea studiilor (22,3%).

În plus, dacă ar avea resurse financiare consistente, elevii ar investi în principal în bunuri „durabile”, precum locuințe sau mașini (28,4%), urmate de afaceri (21,9%) și, abia pe locul trei, în propria educație (15,4%).

Teama de eșec, principalul obstacol

Peste trei din cinci elevi indică teama de eșec drept cea mai mare dificultate în alegerea unui traseu profesional. Alte obstacole frecvent menționate sunt:

- Publicitate -

nesiguranța legată de viitor;

lipsa informațiilor relevante despre opțiunile de carieră.

„Sunt în clasa a XI-a și mi se pare greu să aleg ce vreau să fac mai departe. Nu știu exact ce meserii vor fi căutate sau ce mi s-ar potrivi pe termen lung. Mi-ar plăcea ca școala să ne ofere mai multă orientare în carieră”, spune Radu, 17 ani, din București.

Părinții, principala sursă de sprijin

Elevii se bazează în primul rând pe părinți pentru a-și descoperi aptitudinile și interesele (73,8%).

Pe locurile următoare se află:

- Publicitate -

resursele și aplicațiile digitale (49,3%);

profesorii de la disciplinele preferate (39,2%);

diriginții (32,1%);

consilierii școlari (23,5%).

Un aspect pozitiv este faptul că peste 30% dintre elevi au încredere în voluntariat ca experiență utilă pentru dezvoltarea personală.

Cum ar cheltui elevii banii

Datele arată și diferențe interesante în prioritățile de consum. Astfel, mai mulți elevi ar cheltui pe îmbrăcăminte (362) decât pe călătorii (331); iar jocurile de noroc (4,1%) sunt preferate în fața cărților (3,48%).

Nivel moderat de satisfacție față de școală

Peste jumătate dintre elevi (56,3%) se declară mulțumiți de modul în care școala îi pregătește pentru carieră.

- Publicitate -

Diferențele sunt însă vizibile: elevii de gimnaziu au un grad de satisfacție de 60,5%, în timp ce liceenii doar 50%.

Disponibilitate pentru orientare în carieră

Aproape o treime dintre elevi spun că ar fi dispuși să aloce cel puțin trei ore pe lună pentru activități de consiliere și orientare profesională.