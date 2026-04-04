Tichetele de creșă au fost majorate cu 30 de lei în 2026. Care este lor valoarea acum

Începând cu luna aprilie 2026, valoarea tichetelor de creșă acordate lunar părinților salariați a fost majorată la 740 de lei, potrivit unui ordin emis de Ministerul Muncii și publicat marți, 31 martie, în Monitorul Oficial. Noua sumă este mai mare cu 30 de lei față de nivelul anterior, de 710 lei.

Conform Ordinului nr. 368/2026, valoarea tichetelor de creșă de 740 de lei se aplică inclusiv pentru primele două luni ale semestrului al doilea din 2026, respectiv august și septembrie.

Majorarea este rezultatul indexării în funcție de inflație, conform prevederilor din Legea nr. 165/2018 și din normele metodologice aprobate prin HG nr. 1.045/2018. Potrivit calculelor oficiale, valoarea rezultată pentru 2026 este de 739,76 lei, rotunjită la 740 de lei.