Cod galben de inundații în Prahova

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, o nouă atenționare de cod galben de inundații, care vizează și județul Prahova.

- Publicitate -

Avertizarea este valabilă începând de duminică, 29 martie, ora 13:00, până luni, 30 martie, ora 24:00.

Hidrologii avertizează că, în acest interval, pot apărea scurgeri importante pe versanți, dar și viituri rapide pe râurile mici, cu risc de inundații locale și depășiri ale cotelor de apărare.

- Publicitate -

În județul Prahova, sunt vizate râurile Teleajen și Prahova, în special în bazinul superior, precum și afluenții din sectoarele mijlociu și inferior.

Cod galben de ploi în Prahova. La munte ninge

Prahova se află sub cod galben de ploi până luni, 30 martie, ora 10.00. În acest interval, potrivit ANM, va ploua însemnat cantitativ.

La munte, spun meteorologii, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m va ninge. (Detalii AICI).

- Publicitate -

Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și pe alocuri de peste 30…40 l/mp.