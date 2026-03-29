- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSocial

Cod galben de inundații în Prahova

Roxana Tănase
inundatii prahova
Foto cu caracater ilustrativ

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, o nouă atenționare de cod galben de inundații, care vizează și județul Prahova.

- Publicitate -

Avertizarea este valabilă începând de duminică, 29 martie, ora 13:00, până luni, 30 martie, ora 24:00.

Hidrologii avertizează că, în acest interval, pot apărea scurgeri importante pe versanți, dar și viituri rapide pe râurile mici, cu risc de inundații locale și depășiri ale cotelor de apărare.

- Publicitate -

În județul Prahova, sunt vizate râurile Teleajen și Prahova, în special în bazinul superior, precum și afluenții din sectoarele mijlociu și inferior.

Cod galben de ploi în Prahova. La munte ninge

Prahova se află sub cod galben de ploi până luni, 30 martie, ora 10.00. În acest interval, potrivit ANM, va ploua însemnat cantitativ.

La munte, spun meteorologii, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m va ninge. (Detalii AICI).

- Publicitate -

Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și pe alocuri de peste 30…40 l/mp.

inundații
harta INHGA

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Povestea centrului AZAMI din Câmpina: cum sunt ajutați copii și adulți să-și înțeleagă emoțiile

Luiza Toboc Luiza Toboc -
La Câmpina, Centrul AZAMI, fondat de psihologul și psihoterapeutul...

Hand Made România: Locul din Ploiești unde mai găsești ii și produse românești lucrate manual

Corina Matei Corina Matei -
Într-o lume invadată de „chinezării” de proastă calitate, de...

Control ANAF Ploiești la British American Tobacco: sume suplimentare uriașe stabilite de fisc. Reacția companiei

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Inspectorii ANAF au stabilit, în urma unui control fiscal...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -