- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSocial

Atelier handmade pentru copiii cu dizabilități, organizat la Primăria Municipiului Ploiești

Autor: Corina Matei
ateliere copii dizabilitati

Miercuri, 25 martie 2026, la Primăria Ploiești, a fost organizat evenimentul „Atelierul handmade dedicat copiilor cu dizabilități”, care a adus împreună zâmbete, creativitate și oameni cu suflet mare – copii, părinți și terapeuți.

- Publicitate -

Evenimentul a fost organizat pentru a se marca atât Ziua Internațională a Persoanelor cu Sindrom Down, care a fost pe 21 martie, cât și Ziua Internațională a Persoanelor cu Autism, care va fi pe 2 aprilie.

Alături de colectivul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a municipiului Ploiești, copiii au avut parte de momente frumoase, bucurându-se de fiecare clipă petrecută împreună și de magia lucrului manual.

- Publicitate -

La activitate a participat și doamna prof. Ramona Ghețiu, director adjunct al Colegiului „Spiru Haret” Ploiești, care le-a oferit o surpriză dulce participanților.

Un gest deosebit a venit din partea elevilor Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” Ploiești care, însoțiți de profesorii coordonatori, au oferit penare confecționate special pentru copii, aducându-le acestora multă bucurie și emoție.

„Incluziunea începe cu un gest, cu acceptare și prietenie! Împreună pentru o comunitate locală așa cum ne dorim!”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -