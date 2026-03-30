Atelier handmade pentru copiii cu dizabilități, organizat la Primăria Municipiului Ploiești

Miercuri, 25 martie 2026, la Primăria Ploiești, a fost organizat evenimentul „Atelierul handmade dedicat copiilor cu dizabilități”, care a adus împreună zâmbete, creativitate și oameni cu suflet mare – copii, părinți și terapeuți.

- Publicitate -

Evenimentul a fost organizat pentru a se marca atât Ziua Internațională a Persoanelor cu Sindrom Down, care a fost pe 21 martie, cât și Ziua Internațională a Persoanelor cu Autism, care va fi pe 2 aprilie.

Alături de colectivul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a municipiului Ploiești, copiii au avut parte de momente frumoase, bucurându-se de fiecare clipă petrecută împreună și de magia lucrului manual.

- Publicitate -

La activitate a participat și doamna prof. Ramona Ghețiu, director adjunct al Colegiului „Spiru Haret” Ploiești, care le-a oferit o surpriză dulce participanților.

Un gest deosebit a venit din partea elevilor Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” Ploiești care, însoțiți de profesorii coordonatori, au oferit penare confecționate special pentru copii, aducându-le acestora multă bucurie și emoție.

„Incluziunea începe cu un gest, cu acceptare și prietenie! Împreună pentru o comunitate locală așa cum ne dorim!”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.