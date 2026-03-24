Ministerul Sănătății ”taie” 14.000 de paturi din spitalele de stat [documente]

Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională proiectul de hotărâre de guvern privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2026 – 2028. Acesta prevede ”tăierea” a peste 14.000 de paturi din spitalele de stat.

Potrivit documentului, în următorii doi ani, din spitalele de stat vor dispărea 20% din numărul actual de paturi, care sunt neocupate deși se alocă fonduri. Numai în 2026 vor dispărea peste 4000 de paturi.

O parte dintre acestea s-ar putea transforma în paturi de paleație, după cum a anunțat recent ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD) la o conferință pe teme medicale.

”Prin implementarea unui plan de reducere treptată, se va asigura o utilizare mai eficientă a resurselor, un management mai performant al unităților spitalicești și o alocare mai bună a fondurilor în sistemul sanitar.

Ca urmare, se propune reducerea numărului de paturi cu spitalizare continuă cu până la

20% până în 2030, astfel reducerea totală necesară până în anul 2030 este de 23.457

paturi, respectiv aproximativ 4.691 paturi anual, printr-o eșalonare liniară pe perioada 2026 – 2028 (14.073 paturi în total)” se aratăă în nota de fundamentare.

Documentele pot fi accesate aici:

Ultima reducere semnificativă a numărului de paturi din spitale a fost făcută de Guvernul Boc în perioada 2010-2011.