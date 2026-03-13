Call Center-ul TERMO Ploiești răspunde sesizărilor cu promptitudine și profesionalism

Call center-ul TERMO Ploiești reprezintă unul dintre principalele instrumente de comunicare directă cu utilizatorii sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, asigurând preluarea rapidă a sesizărilor și transmiterea acestora către echipele operative ale societății, în vederea verificării și remedierii prompte a problemelor semnalate.

Conform datelor centralizate la nivelul companiei, în anul 2025 au fost înregistrate 4 870 sesizări prin intermediul call center-ului. Datorită intervențiilor rapide ale echipelor tehnice și a coordonării eficiente a activităților din teren, toate sesizările primite au fost soluționate.

Cele mai frecvente solicitări primite de operatorii call center au vizat:

• sesizări privind furnizarea agentului termic;

• solicitări de informații referitoare la lucrări programate sau avarii;

• verificări privind parametrii de furnizare ai agentului termic.

Pentru a asigura o comunicare eficientă și permanentă cu utilizatorii serviciului public de termoficare, TERMO Ploiești pune la dispoziția cetățenilor numărul TelVerde 0800 672 777, număr de telefon gratuit, apelabil la nivel național, din orice rețea, 24 de ore din 24.