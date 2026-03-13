Doi frați muzicieni ploieșteni au făcut senzație la Filarmonica „Paul Constantinescu”

Ploieștiul a trăit, joi seară, un concert-eveniment. Sala „Ion Baciu” a Filarmonicii „Paul Constantinescu” a fost din nou sold out, semn că reîntâlnirea cu doi frați muzicieni ploieșteni, pianistul Florian Podgoreanu și dirijorul Ionuț Podgoreanu, a fost una așteptată de public.

Concert sold-out

În prima parte a serii, Orchestra Simfonică ploieșteană, alături de Florian Podgoreanu, a construit un moment de mare intensitate muzicală prin Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră de Serghei Rahmaninov – o lucrare emblematică, în care lirismul, forța și emoția se împletesc într-un dialog spectaculos între solist și orchestră.

Partea a doua a adus pe scenă Serenada nr. 1 de Johannes Brahms, o pagină de noblețe și echilibru romantic, interpretată cu rafinament și căldură. A fost o seară în care muzica a „respirat” larg, iar publicul a trăit fiecare moment împreună cu artiștii de pe scenă.

Florian Podgoreanu, un pianist format în școala europeană

Originar din Ploiești, Florian Podgoreanu și-a realizat pregătirea muzicală la Colegiul de Muzică „George Enescu” din București (clasa prof. Ileana Busuioc), apoi și-a continuat studiile la Universitatea „Mozarteum” din Salzburg, alături de Cordelia Höfer-Teutsch (licență) și Imre Rohmann (master).

A participat la masterclassuri susținute de muzicieni de renume internațional, precum Serghei Dorensky, Lory Wallfisch, Lisa Leonskaya, Viniciu Moroianu, Trevor Pinnock și Rolf-Dieter Arens, experiențe care au contribuit la definirea unui stil interpretativ matur, echilibrat și expresiv, notează filarmonica într-un text semnat de Diana Murășan-Rebac.

Activitatea sa concertistică l-a purtat pe scene din România, Austria, Germania, Elveția și Italia, colaborând cu artiști apreciați precum Wenzel Fuchs, Enrico Bronzi, Paolo Taballione și Ionuț Podgoreanu. Repertoriul său include lucrări de Mozart, Chopin și Rahmaninov, iar parcursul artistic este confirmat și de distincții obținute la concursuri naționale și internaționale din România, Belgia, Austria și Italia.

În prezent, Florian Podgoreanu este pianist acompaniator la departamentul de suflători al Universität Mozarteum din Salzburg și membru al ansamblului CantoSonor.

Ionuț Podgoreanu, la pupitrul dirijoral

Concertul a fost condus de la pupitrul dirijoral de maestrul Ionuț Podgoreanu, fratele pianistului, iar chimia dintre orchestră și cei doi artiști s-a simțit încă din primele minute.

Pentru publicul ploieștean, revenirea lor pe scena Sălii „Ion Baciu” a confirmat încă o dată că, atunci când talentul se întâlnește cu rigoarea și emoția, rezultatul este un eveniment de neratat.

Cei care i-au ascultat pe cei doi în stagiunile trecute știau deja: se anunța o seară deosebită. Iar faptul că sala a fost din nou plină spune totul despre impactul concertului.