Ce se întâmplă cu transportul elevilor navetiști din Prahova

Ieri a expirat ultimatumul pe care doi transportatori din Prahova l-au dat în cazul elevilor navetiști ale căror abonamente nu au fost decontate până acum de liderul asocierii. Consiliul Județean Prahova anunță că liderul asocierii îi va transporta pe elevi cu microbuze noi.

Situația privind transportul elevilor navetiști a fost semnalată în premieră de Observatorul Prahovean. Ziarul nostru a atras atenția că mai mulți transportatori au reclamat că nu și-au primit banii pentru transportul elevilor, deși Inspectoratul Școlar Județean Prahova ar fi achitat contravaloarea abonamentelor pentru peste 10.000 de elevi navetiști.

Într-unul din articole, am arătat că administratorii firmelor reclamante au indicat întârzieri majore la plată: unul dintre operatori a declarat că nu a primit bani „din 1 iulie 2025” pentru transportul elevilor, iar un alt transportator a anunțat că a sesizat problema și către CJ Prahova.

În consecință, doi operatori, SC Victoria Ovidiu SRL și SC Gritex SRL, de pe rutele Ploiești–Colceag și Ploiești–Măgula, au amenințat că din data de 5 martie nu vor mai transporta elevi decât contra-cost.

Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că liderul asocierii, C&I Internațional, și-a asumat transportul elevilor pe rutele respective.

„Operatorul de pe zonă transportă navetiștii și încasează bilete și abonamente, iar liderul asocierii transportă elevii cu microbuze noi, cu decontare de la Inspectoratul Școlar”, a declarat pentru Observatorul Prahovean Emil Drăgănescu, administratorul public al județului.

Acesta a precizat că operatorii care nu își respectă obligațiile contractuale riscă pierderea licenței.