Mii de prahoveni își pot bloca dosarul de pensie. Carnetele de muncă zac la ITM Prahova

Zeci de mii de români ajunși la vârsta pensionării întâmpină dificultăți serioase pentru că nu mai au carnetul de muncă, documentul care dovedește vechimea în muncă pentru perioadele mai vechi. În Prahova, aproape 15.000 de carnete au rămas în depozitul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) care nu au fost ridicate de angajați, deși au trecut ani buni de la trecerea la evidența electronică a salariaților.

De ce este important carnetul de muncă

Deși astăzi contractele și vechimea sunt înregistrate electronic (REVISAL), carnetul de muncă rămâne esențial pentru dovedirea unor perioade lucrate.

Este vorba de vechimea recunoscută până la 1 aprilie 2001 (considerată stagiu de cotizare în sistemul public), unde dovada se face „în special” cu carnetul de muncă, dar și pentru vechimea stabilită până la 31 decembrie 2010, care, potrivit Codului muncii, se probează cu carnetul de muncă.

Adevărul atrage atenția că, fără acest document, oamenii pot ajunge în situația de a nu putea depune dosarul complet de pensie sau de a nu-și putea valorifica integral perioadele muncite, cu riscul unui drept de pensie mai mic.

Situația din Prahova: mii de carnete neridicate

Contactat de Observatorul Prahovean, directorul ITM Prahova, Dumitra Ionescu, a declarat că în depozitul instituției se află 14.754 de carnete de muncă care așteaptă să fie ridicate.

„Carnetele de muncă pot fi ridicate de la sediul ITM PH (…) de către titulari cu cartea de identitate sau cu împuternicire notarială de către alte persoane”, a declarat Dumitra Ionescu, pentru Observatorul Prahovean.

Potrivit ITM Prahova, programul cu publicul este, în general, 08:30–16:30 de luni până joi și 08:30–14:00 vinerea (Biroiul de relații cu publicul).

Ridicarea se face de către titular, cu actul de identitate sau de către altă persoană, cu împuternicire/procură notarială (și actele de identitate).

Dacă documentul e pierdut sau distrus și nu mai poate fi recuperat, Codul muncii prevede că vechimea până la 31 decembrie 2010 se poate reconstitui în instanță, pe baza înscrisurilor și a altor probe care dovedesc raportul de muncă.