Lovitură pentru angajați: adeverința de vechime nu mai poate fi obținută de la ITM

Anul 2026 aduce modificări importante privind obținerea adeverinței de vechime în muncă, odată cu intrarea în vigoare a HG nr. 295/2025 și trecerea la noul registru electronic al salariaților – Reges-Online.

Cea mai importantă schimbare: adeverința nu mai poate fi solicitată de la Inspectoratele Teritoriale de Muncă (ITM), ci doar de la angajatori.

Ce se schimbă concret din 2026

Până la finalul lui 2025, în baza HG nr. 905/2017 (care reglementa Revisal), angajații sau foștii angajați puteau solicita un extras și de la ITM, dacă angajatorul nu îl putea elibera din motive obiective.

De la 1 ianuarie 2026, această posibilitate dispare. HG nr. 905/2017 a fost abrogată, iar noua hotărâre nu mai prevede opțiunea solicitării adeverinței de la ITM.

Consecința: adeverințele se cer exclusiv de la angajatori.

Obligațiile angajatorilor

Potrivit HG nr. 295/2025, angajatorii sunt obligați să elibereze adeverința în maximum 15 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă. La încetarea contractului, adeverința trebuie eliberată automat, împreună cu un extras din Registru.

Documentul trebuie să ateste activitatea desfășurată, durata, salariul și vechimea în muncă și în specialitate. Angajatorii nu pot percepe taxe pentru eliberarea documentului.

Refuzul sau întârzierea se sancționează cu amenzi între 3.000 și 5.000 de lei, se arată într-o analiză realizată de avocatnet.ro.

Ce este adeverința de vechime și de ce este importantă

Adeverința de vechime în muncă este un document esențial pentru: deschiderea drepturilor la pensie, obținerea indemnizației de șomaj, schimbarea locului de muncă, diverse proceduri administrative.

Din 2011, carnetele de muncă au fost înlocuite de evidența electronică (Revisal, iar acum Reges-Online), iar adeverința a devenit principalul document de dovadă a activității profesionale.

Cum dovedim vechimea pentru perioadele lucrate înainte de 2011

Pentru perioadele lucrate până la 31 decembrie 2010 dovada se face cu carnetul de muncă. Dacă acesta nu mai există sau nu conține toate informațiile, dovada poate fi solicitată de la angajator (dacă mai există) sau de la ITM, în funcție de situație.

O premieră adusă de noul sistem este posibilitatea ca angajații să își creeze cont și să își acceseze singuri datele. Prin Reges-Online, salariații pot obține extrase individuale sau centralizatoare privind vechimea și pot descărca documente semnate electronic de Inspecția Muncii.

Contul poate fi creat prin identitatea digitală ROeID, cu semnătură electronică sau direct la ITM, prin info-chioșcuri.

Extrasele sunt valabile în format electronic. Dacă sunt tipărite, este necesară o semnătură pentru conformitate (de la angajator sau ITM).