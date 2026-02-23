Se încălzește vremea la Ploiești după ninsoare. Primăvara vine cu soare și maxime de până la 15 grade

După episodul de ninsoare de sâmbătă, meteorologii anunță o schimbare treptată a vremii. Începând de marți, 24 februarie, temperaturile vor crește ușor, însă vor apărea precipitații sub formă de ploaie.

La Ploiești, valorile maxime se vor situa între 5 și 7 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî între -2 și -5 grade Celsius.

Veștile sunt și mai bune pentru începutul lunii martie. Primăvara calendaristică va coincide cu cea meteorologică, iar prima săptămână din luna Mărțișorului se anunță însorită.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 15 grade Celsius, semn că iarna începe să piardă teren.

Meteorologii recomandă, însă, prudență în special dimineața, când temperaturile negative pot favoriza formarea poleiului pe carosabil.