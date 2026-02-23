- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSocial

Se încălzește vremea la Ploiești după ninsoare. Primăvara vine cu soare și maxime de până la 15 grade

Marius Nica
Autor: Marius Nica
poze-cu-flori-de-primavara-imagini-cu-ghiocei-galanthus-nivalis-68.jpg

După episodul de ninsoare de sâmbătă, meteorologii anunță o schimbare treptată a vremii. Începând de marți, 24 februarie, temperaturile vor crește ușor, însă vor apărea precipitații sub formă de ploaie.

- Publicitate -

La Ploiești, valorile maxime se vor situa între 5 și 7 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî între -2 și -5 grade Celsius.

Veștile sunt și mai bune pentru începutul lunii martie. Primăvara calendaristică va coincide cu cea meteorologică, iar prima săptămână din luna Mărțișorului se anunță însorită.

- Publicitate -

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 15 grade Celsius, semn că iarna începe să piardă teren.

Meteorologii recomandă, însă, prudență în special dimineața, când temperaturile negative pot favoriza formarea poleiului pe carosabil.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cazuri șocante la Pediatrie Ploiești: cine intervine când minorii sunt victime ale abuzului fizic sau consumului de alcool și droguri

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Sute de copii ajung anual la Spitalul de Pediatrie...

Povestea Teodorei Mosor, care creează mărțișoare cu suflet în Atelierul Zânelor din Ploiești

Corina Matei Corina Matei -
Artizanii adevărați sunt din ce în ce mai greu...

Control de adăpostul pentru câini din Boldești-Scăeni VIDEO

Marius Nica Marius Nica -
Vineri dimineață, 20 februarie 2026, mai multe echipe de...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -