„Tîlcovenii”, concert-spectacol pe scena Filarmonicii din Ploiești

Fundația ART PRODUCTION, în parteneriat cu Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești, prezintă joi, 27 februarie, de la ora 19:00, în Sala „Ion Baciu”, concertul-spectacol original „Tîlcovenii”, un demers artistic semnat de compozitorul Dan Dediu și coregraful Gigi Căciuleanu.

Evenimentul propune o îmbinare inedită de muzică, dans și poezie, reunind pe scenă artiști de marcă ai culturii românești contemporane.

Gigi Căciuleanu – o personalitate a dansului contemporan

Gigi Căciuleanu este una dintre figurile proeminente ale dansului contemporan, cu o carieră internațională impresionantă. Coregraf, dansator și profesor, distins cu numeroase premii și decorații, acesta a colaborat de-a lungul timpului cu artiști precum Astor Piazzolla, Pina Bausch, Maïa Plissetskaïa sau Jean-Michel Jarre.

„Dansul este cel mai frumos drum între două puncte”, afirmă Gigi Căciuleanu, iar spectacolele sale reflectă constant această viziune artistică, prin eleganță, expresivitate și originalitate.

Dan Dediu – unul dintre cele mai importante nume ale componisticii românești

Dan Dediu este unul dintre cei mai apreciați compozitori români contemporani, autor a peste 180 de opusuri ce acoperă aproape toate genurile muzicale. Laureat al numeroaselor premii naționale și internaționale, este profesor de compoziție și, din 2022, Președinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.

În ianuarie 2024, Dan Dediu a fost decorat de Președintele României cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Comandor.

Despre nașterea proiectului „Tîlcovenii”, Gigi Căciuleanu explică:

„De la primul contact cu muzica lui Dan Dediu, mi-a fost clar că, pe lângă jocul savant dintre melodie și ritm, aceasta are o savoare proprie snoavelor din popor. Tocmai de aceea, înșiruirea de momente muzicale mi-a dat dorința puternică de a le căuta și găsi un tîlc.”

Astfel a luat formă concertul-spectacol „Tîlcovenii”, care îmbină momente de virtuozitate pianistică – susținute de Valentina Sandu-Dediu și Dan Dediu – cu intervenții vocale ale sopranei Oana Berbec.

Artiști invitați

Valentina Sandu-Dediu este absolventă a Universității Naționale de Muzică din București, unde predă în prezent, și deține un palmares impresionant de premii, printre care Premiul Academiei Române și Premiul Academiei de Științe Berlin-Brandenburg.

Oana Berbec, absolventă de canto a UNMB, a colaborat cu Gigi Căciuleanu în spectacole precum „TragiComedy” și „Kirița sau Jocul de-a…”, fiind apreciată de critici și public pentru versatilitate și expresivitate.

„Tîlcovenii” promite o experiență artistică aparte, în care muzica, dansul și cuvântul se întâlnesc într-un spectacol original, dedicat publicului ploieștean și iubitorilor de artă contemporană.