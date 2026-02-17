- Publicitate -
Românii au cheltuit anul trecut 18 miliarde de lei pe jocurile de noroc

Marius Nica
Foto cu caracter ilustrativ

Românii cheltuiesc sume uriașe pe jocurile de noroc, iar cheltuielile au devenit atât de frecvente în bugetele populației încât au fost incluse în calculul oficial al inflației.

Pentru prima oară, Institutul Național de Statistică (INS) a decis ca biletul la loto, pariurile sportive și alte forme de jocuri de noroc să intre în calculul Indicelui Prețurilor de Consum (IPC), după ce acestea s-au scumpit cu 2,6% față de luna precedentă.

Datele oficiale arată că românii au cheltuit în total peste 18 miliarde de lei pe jocurile de noroc, incluzând atât pariurile și loteriile, cât și activități online, precum cazinouri și jocuri pe internet, arată Știrile Pro TV.

Statisticile publicate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) arată că doar anul trecut peste 11,5 miliarde de lei au fost cheltuiți pe jocuri de noroc online, aproape 5,8 miliarde de lei au fost cheltuiți pe aparate de tip slot-machine, iar pariurile sportive au atras aproape 915 milioane de lei din buzunarul românilor.

Într-o declarație  pentru sursa citată, economistul Adrian Asoltanie atrage atenția că, în contextul unei inflații ridicate și al scăderii puterii de cumpărare, mulți români își direcționează resursele către jocuri de noroc în speranța unor câștiguri rapide, ceea ce poate afecta bugetele familiilor și capacitatea de a face față cheltuielilor esențiale.

Contactat de Observatorul Prahovean, Daniel Mitrea, reprezentantul unei asociații care apără victimele jocurilor de noroc, a declarat că statul român a eșuat în tentativa de a scoate ”păcănelele” din comunități.

”Este o bătaie  de joc! Statul tolerează jefuirea românilor prin jocurile de noroc. Noi am dat în judecată ONJN” a precizat  Mitrea.

