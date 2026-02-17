Proprietate inundată de 5 ani la Boldești-Scăeni. O femeie cere ajutor după fiecare ploaie torențială

O cititoare din Boldești-Scăeni a sesizat redacția că proprietatea sa este inundată după fiecare repriză de precipitații abundente, din cauza unui canal pluvial neîntreținut, aflat în administrarea Primăriei.

Femeia susține că problema persistă de aproximativ cinci ani și că, în tot acest timp, a făcut numeroase sesizări către autorități, fără ca situația să fie rezolvată.

„Proprietatea este inundată repetat din cauza canalului pluvial neîntreținut. Am făcut sesizări repetate. Problema persistă la fiecare ploaie torențială și produce pagube. Atașez imagini și filmări din timpul ploilor. Solicit intervenție înainte de producerea unei situații periculoase”, a transmis aceasta.

Potrivit femeii, situația s-a agravat în ultimele zile, după noile episoade de ploaie. „După ploaia de ieri și azi-noapte situația este și mai dezastruoasă. Efectele canalului distrus nu se văd doar la noi, ci și la vecini. Ajutați-mă dacă puteți!”, a mai spus cititoarea.

Aceasta a precizat că are 58 de ani și că locuiește împreună cu mama sa, în vârstă de 78 de ani, încadrată în grad de handicap. Cele două se ocupă singure de întreținerea terenului, care are o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați.

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul orașului Boldești-Scăeni, Florin Dincă, a declarat că, după ce condițiile meteo vor permite, Primăria va curăța toate canalele de scurgere a apelor pluviale pe care le administrează.

Până la intervenția autorităților, însă, fiecare ploaie torențială aduce noi pagube pentru proprietarii din zonă.

