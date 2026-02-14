- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSocial

În comuna Apostolache elevii au fost învățați cum să se ferească de traficul de persoane

Corina Matei
Autor: Corina Matei
femeie pe podea
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa: Envato

Săptămâna aceasta, la Școala Gimnazială din comuna Apostolache, s-a desfășurat un eveniment care a avut ca scop informarea elevilor cu privire la riscurile traficului de persoane și importanța protejării mediului înconjurător. „Ai grijă de tine, ai grijă de lume!” s-a numit campania, și a fost derulată de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Ploiești în colaborare cu Școala Gimnazială din comuna Apostolache, Garda de Mediu Prahova, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova – Serviciul Rutier și Secția 1 Poliție Rurală Apostolache, precum și Primăria Apostolache.

- Publicitate -

Activitatea s-a adresat elevilor din ciclul primar și gimnazial și a fost organizată în cadrul campaniei naționale A.N.I.T.P. „Dorințe îndeplinite la vârste potrivite”, precum și al programului educațional „Săptămâna Verde”.

Concurs de sloganuri și mesaje antitrafic realizate și susținute de elevi

Programul evenimentului a inclus prezentări audio-video tematice, lecții interactive și un concurs de sloganuri și mesaje antitrafic realizate și susținute de elevi. Prin implicarea și creativitatea demonstrate, participanții au transmis mesaje clare privind importanța informării, a responsabilității personale și a protejării propriei siguranțe.

- Publicitate -

În urma jurizării lucrărilor prezentate, clasamentul concursului a fost următorul:

  • Locul I – Stancu Andreea Diana
  • Locul II – Frangulea David
  • Locul III – Neacțu Erica
  • Locul IV – Andrei Teodor
  • Locul V – Toma Daria

Câștigătorii au fost premiați de organizatori și de sponsorul evenimentului, Ioana Mateescu Makeup&Brow, premiile constând în rucsacuri, penare, articole de birotică și dulciuri.

Totodată, reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Prahova le-au prezentat elevilor rolul instituției și principalele sale atribuții și au abordat tema colectării selective a deșeurilor și i-au încurajat pe aceștia să conștientizeze importanța reciclării și impactul pozitiv pe care micile gesturi le au asupra mediului înconjurător.

- Publicitate -

În completarea activităților preventive, elevii au primit informații privind siguranța rutieră și au avut ocazia să interacționeze cu polițiștii prezenți, fiind prezentate echipamente specifice și o autospecială de poliție. De asemenea, toți participanții au fost recompensați cu surprize dulci, semne de carte, baloane și pixuri personalizate.

La eveniment au participat aproximativ 350 de elevi și 30 de cadre didactice din mai multe licee din județul Prahova.

Prin astfel de demersuri, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane continuă implementarea activităților de informare și conștientizare în rândul minorilor, promovând prevenirea traficului de persoane prin educație și parteneriat instituțional”, au transmis, printr-un comunicat, reprezentanții Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Pentru ce a fost proiectat Sistemul Antigrindină și de ce a fost oprit, în 2025, în România. Va fi repornit în 2026?

Corina Matei Corina Matei -
Pentru a aduce o serie de clarificări cu privire...

Dosar penal pentru tăieri ilegale de arbori în Prahova: zeci de plopi doborâți lângă calea ferată

Oana Stoica Oana Stoica -
O situație incredibilă a ieșit la iveală în județul...

România a intrat în recesiune tehnică. Economist: „Nu suntem în criză, dar e un semnal de alarmă”

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 13 februarie 2026, Institutul Național de Statistică (INS)...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -