Concediul de creștere a copilului în 2026. Care sunt condițiile și care sunt sumele plătite

Concediul de creștere a copilului este și în 2026 un sprijin financiar pe care statul îl acordă părinților după nașterea unui copil. Atât mama, cât și tatăl, pot intra în concediu. Indemnizația lunară este stabilită în funcție de veniturile realizate înainte de intrarea în concediu. Potrivit OUG nr. 111/2010, concediul pentru creșterea copilului se acordă până la împlinirea vârstei de doi ani, respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap.

Cine poate intra în concediu și ce condiții trebuie îndeplinite

Concediul poate fi solicitat de oricare dintre părinți, iar aceștia pot alterna perioada de concediu, dacă ambii îndeplinesc condițiile legale.

Condiția principală este realizarea, timp de cel puțin 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, a unor venituri supuse impozitului pe venit.

Sunt luate în calcul veniturile din salarii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală sau activități agricole.

Ce indemnizație primesc părinții în 2026

Indemnizația lunară pentru creșterea copilului este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

Indiferent de veniturile realizate anterior, legea stabilește limite clare:

indemnizația minimă este de 1.650 de lei;

indemnizația maximă este de 8.500 de lei brut.

În cazul nașterilor gemelare, de tripleți sau multipleți, indemnizația se majorează cu 50% pentru fiecare copil începând cu al doilea.

Indemnizația se acordă pentru fiecare copil, iar în cazul unei noi nașteri în perioada concediului de creștere a copilului, drepturile se recalculează pentru noul copil.

Actele necesare depunerii dosarului

Dosarul pentru acordarea concediului și indemnizației trebuie depus la agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială (AJPIS) din localitatea de domiciliu sau reședință, în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la finalizarea concediului de maternitate.

Printre documentele necesare se numără:

cererea tip;

actul de identitate al solicitantului;

certificatul de naștere al copilului;

documente care atestă veniturile realizate;

adeverință eliberată de angajator;

dovada suspendării contractului de muncă;

extras de cont pentru plata indemnizației;

alte documente necesare stabilirii dreptului, după caz.

Stimulentul de inserție și protecția la concediere

Părinții care revin la muncă înainte de finalizarea concediului pot beneficia de stimulentul de inserție, acordat până la împlinirea vârstei de doi ani a copilului, respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap.

Dacă revenirea la muncă are loc înainte ca minorul să împlinească șase luni (sau un an în cazul copilului cu handicap), stimulentul se poate acorda până la vârsta de trei ani, respectiv patru ani.

Pe durata concediului pentru creșterea copilului, precum și în perioada în care se acordă stimulentul de inserție, concedierea salariatului este interzisă, cu excepția cazurilor de reorganizare judiciară sau faliment.