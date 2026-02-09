Sunteți de acord cu reluarea programului antigrindină în Prahova? Sondaj

După ce o instanță a declarat ilegal ordinul care oprea programul antigrindină în Prahova, subiectul a reapărut în atenția publică. Astfel, a fost readusă în discuție o întrebare importantă pentru comunitate: trebuie sau nu reluată intervenția preventivă antigrindină pe teritoriul județului?

Programul antigrindină a generat, de-a lungul anilor, opinii împărțite în rândul prahovenilor. Unii consideră că a adus beneficii reale pentru protejarea recoltelor, în timp ce alții îl văd ca pe o investiție costisitoare care a contribuit la secetă.

Decizia recentă a unei instanțe ridică un semn de întrebare: ar trebui reluat programul antigrindină în Prahova?

Participă la sondajul nostru de mai jos și spune-ne ce crezi: