VUNK revine în Ploiești pe 1 martie la Casa de Cultură a Sindicatelor cu „SUFLET DIGITAL”

Pe 1 martie, VUNK va urca pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Ploiești, în cadrul turneului „SUFLET DIGITAL”.

- Publicitate -

Cu această ocazie, am stat de vorbă cu Cornel Ilie, solistul trupei VUNK, despre ce au pregătit pentru concertele din cadrul turneului și despre noul album “Suflet Digital”, care va fi lansat oficial pe toate platformele de streaming pe 20 februarie, disponibil pentru pre-save AICI

De unde a pornit conceptul „SUFLET DIGITAL”?

- Publicitate -

Cornel Ilie: Totul a plecat de la noul nostru single „Suflet Digital”, realizat în colaborare cu Sore. Am simțit de la început că nu e doar o melodie, ci o declarație despre cine suntem astăzi. Despre identitate, umanitate și nevoia profundă de conexiune reală. Este o piesă despre comunitate, despre oameni și despre felul în care putem fi aproape unii de alții dincolo de ecrane. Din ea s-au născut albumul și, firesc, întregul turneu. „Suflet Digital” va face parte din noul album VUNK cu același nume, care va fi lansat oficial pe 20 februarie.

Ce face acest turneu diferit față de altele?

Cornel Ilie: Faptul că are un concept clar, un fir roșu. Nu este un concert de hituri puse la întâmplare. Este un spectacol-manifest, care îți pune întrebări și îți oferă emoție. Vrem ca oamenii să plece din sală simțind că au trăit ceva împreună.

- Publicitate -

Ce pot aștepta cei care vin la concert?

Cornel Ilie: Emoție reală. Muzică nouă, piese cunoscute reinterpretate, momente care te fac să te oprești și să te gândești. E genul de spectacol din care nu ieși la fel cum ai intrat.

În plus, am pregătit pentru fanii noștri o nouă colecție de produse VUNK, dar și o ediție specială a noului nostru album, “SUFLET DIGITAL”, în format disc de vinil, care va fi disponibilă exclusiv la concertele din turneu.

- Publicitate -

Pe 1 martie ajungeți la Ploiești. Ce mesaj ai pentru publicul de acolo?

Cornel Ilie: Ploiești, pe 1 martie, venim la Casa de Cultură a Sindicatelor cu „SUFLET DIGITAL”. Vă invit să fim împreună, să cântăm, să simțim și să ne reconectăm. Nu e doar un concert VUNK, e o întâlnire. Abia așteptăm să ne vedem.

Biletele sunt deja disponibile pe iabilet.ro.

- Publicitate -

VUNK pornește în turneul național „SUFLET DIGITAL”, un spectacol și o experiență ce vorbește despre prezent, emoție și conexiune reală. „SUFLET DIGITAL” nu este doar titlul unui turneu, ci un concept care se dezvoltă de la mesaj la comunitate, și care va ajunge în 11 orașe din România: Brașov, București, Craiova, Timișoara, Piatra Neamț, Iași, Bacău, Sibiu, Constanța și Cluj-Napoca.

In acest turneu, VUNK aduce pe scenă nu doar muzică nouă, ci și o experiență care ridică întrebări despre identitate, conexiune și relația dintre om și tehnologie, păstrând emoția și energia care au definit trupa de-a lungul anilor.

De peste 30 de ani pe scena muzicală din România, VUNK este trupa inovației în rock-ul românesc. De-a lungul carierei, formația a semnat numeroase premiere: primul videoclip 3D, primul concert multimedia, un afiș realizat exclusiv din GIF-uri și primul videoclip filmat live pe Facebook. Single-uri precum „Pleacă” (Hit Gold), „Vino, du-te” (feat. Lidia Buble), „Vreau o țară ca afară” (hit popular devenit slogan național), „Așa și” sau „Numai la doi” au dominat topurile radio timp de săptămâni, consolidând statutul trupei ca reper al muzicii românești. În 2018, VUNK a devenit protagonista primului documentar al unui artist român, „Jur să spun adevărul”, iar prin tehnologie, show-uri spectaculoase și cântece cu mesaj profund, trupa continuă să își îndeplinească viziunea de a conecta oamenii, de a le aduce bucurie, încredere și speranță.

- Publicitate -

Biletele pentru toate concertele din turneul „SUFLET DIGITAL” sunt disponibile aici.