Ninsori, polei și vreme rece în Prahova. Vânt puternic în zona de munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi atenționări de ninsori și vreme rece, avertizări valabile inclusiv în Prahova. În zona de munte vântul va avea intensificări, iar la altitudini de peste 1.500 m rafalele vor depăși 70–90 km/h.

Conform ANM, începând de luni, 9 februarie, ora 10.00, a intrat în vigoare o informare meteo, valabilă până miercuri, 11 februarie, ora 10.00.

„În intervalul menționat, temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în sud-vestul țării.

În special în Oltenia, se vor acumula cantități de apă de 5–10 l/mp și izolat de 15–20 l/mp și se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5–15 cm. Ninsori slabe vor fi și în sudul și centrul țării. Izolat se va forma polei sau ghețuș”, a anunțat ANM.

În zona de munte din Prahova, vântul va avea intensificări, iar la altitudini de peste 1.500 m rafalele vor depăși 70–90 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

„Valorile termice se vor situa sub mediile climatologice în regiunile extracarpatice și local în centrul teritoriului”, a precizat ANM.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, vremea se va menține rece. Temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de -4 grade Celsius. Meteorologii au anunțat ninsori slabe.

Treptat, spre finele săptămânii, temperaturile maxime vor ajunge la 8–11 grade Celsius. (Detalii AICI)