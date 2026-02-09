- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSocial

Toate echipele de robotică din Ploiești s-au calificat la etapa națională FIRST Tech Challenge

Marius Nica
Autor: Marius Nica
FIRST Tech Challenge ploiesti

Comunitatea de robotică din Ploiești este pternică! O dovedesc rezultatele obținute la Etapa Regională Sud-Est a competiției FIRST Tech Challenge, desfășurată la Sala Sporturilor „Olimpia”, unde toate cele patru echipe ploieștene participante s-au calificat în etapa națională a competiției.

- Publicitate -

Performanțele echipelor au fost confirmate atât prin rezultatele din meciuri, cât și prin premiile obținute în urma jurizării:

BraveBots – Inspire Award I, cel mai important premiu al competiției, care recunoaște excelența tehnică, impactul educațional și implicarea în comunitate

- Publicitate -

Ro2D2 – Think Award I, pentru calitatea procesului de proiectare și documentația tehnică

infO(1)Robotics – Connect Award I, acordat pentru parteneriatele dezvoltate și impactul în comunitatea STEAM

Eastern Foxes – Sustainability Award, pentru strategia de dezvoltare pe termen lung și sustenabilitatea echipei

- Publicitate -

Citește și Ploieștiul intră în istoria roboticii: infO(1)Robotics stabilește un record mondial la FIRST Tech Challenge

Calificarea tuturor echipelor confirmă că Ploieștiul a devenit un reper important pe harta roboticii educaționale din România.

Etapa națională FIRST Tech Challenge va reuni cele mai bune echipe din țară, iar miza – calificarea la evenimente internaționale de top.

- Publicitate -

 

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -