Răcire la început de săptămână în Ploiești. Temperaturile de primăvară revin spre finalul săptămânii

Meteorologii anunță o schimbare semnificativă a vremii în Ploiești în următoarele zile. După un început de săptămână marcat de temperaturi scăzute și posibil ger matinal, valorile termice vor crește treptat, urmând să depășească pragul de 9 grade Celsius spre finalul săptămânii.

Luni avem vreme rece, cu minime de până la -6 grade

Astăzi, vremea se răcește față de intervalul anterior. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 0 grade Celsius, în timp ce minimele pot coborî spre -4 grade dimineața. Cerul va fi predominant noros, iar în prima parte a zilei sunt posibile condiții de ninsoare slabă.

Marți și miercuri va fi frig persistent, dar cu ușoară tendință de încălzire

Marți și miercuri, regimul termic rămâne scăzut, cu temperaturi maxime cuprinse între 1 și 5 grade Celsius. Cu toate acestea, meteorologii indică o ușoară tendință de încălzire spre mijlocul săptămânii. Cerul va fi variabil, cu perioade mai puțin înnorate, iar valorile termice vor crește treptat de la o zi la alta.

Joi și vineri revenim la temperaturi de primăvară. 9 grade Celsius la Ploiești

Joi, temperaturile cresc semnificativ pentru această perioadă, apropiindu-se de 9 grade Celsius. Vineri, maximele sunt prognozate să depășească acest prag.

Încălzirea va fi însoțită de cer variabil și de șanse reduse de precipitații slabe, local, în prima parte a zilei.

Potrivit specialiștilor, această evoluție a vremii reflectă tranziția de la o masă de aer rece prezentă în interiorul țării către pătrunderea unor mase de aer mai blând din sud-vestul Europei. Acest proces va determina creșteri ale temperaturilor, mai ales în a doua jumătate a săptămânii.

