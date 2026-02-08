Criză de medici la spitalul județean Ploieşti. Manager: „Sunt 5 neurologi pentru 700.000 de oameni”

Lipsa acută de personal este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă principalul spital al județului Prahova – Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Într-un interviu pentru News.ro, citat de Libertatea, managerul interimar al unității medicale susține că printre cele mai afectate secții se numără Neurologia, Radiologia, Oftalmologia şi UPU.

Secţia de Neurologie este cea mai afectată, cu doar cinci medici neurologi care asigură parţial gărzile, însă aceştia nu sunt angajaţi permanent ai spitalului. Recent, au fost scoase la concurs cinci posturi – trei pentru medici primari şi două pentru medici specialişti –, dar niciunul dintre medicii colaboratori nu s-a înscris, deşi iniţial îşi manifestaseră interesul.

„Una dintre doamnele doctor şi-a retras dosarul în ultima zi, iar doi dintre medici au cerut 450 de lei pe oră pentru gărzile efectuate, o solicitare pe care o analizăm, dar care mi se pare un uşor şantaj”, a comentat Toma.

Probleme la UPU. Gărzi acoperite doar până la ora 20.00

Situaţia din UPU este, de asemenea, problematică. În prezent, gărzile sunt acoperite până la ora 20.00, iar spitalul colaborează cu unităţi similare din Târgovişte şi Buzău pentru cazurile mai complicate. Totodată, pacienţii în stare gravă sunt trimişi către clinicile universitare din Bucureşti, cu care există contracte de asistenţă.

„Am cerut Ministerului Sănătăţii să ne aprobe o nouă linie de gardă pentru a nu mai depinde de un singur medic suprasolicitat. Trebuie să înţelegem că, în acest moment, mulţi medici preferă să lucreze în mediul privat, unde riscurile sunt mai mici, iar condiţiile de muncă sunt mai bune”, a explicat managerul spitalului din Ploieşti.

Posturi vacante pe mai multe secții

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti deserveşte o populaţie de aproximativ 700.000 de persoane, fiind singura unitate de urgenţă din Prahova.

Criza vine în condițiile în care acest are, în momentul de față, scoase la concurs cel puțin patru posturi de medici, pe secții precum Boli Infecțioase și Chirurgie.

