Competiție de robotică la Ploiești: duminică, 8 februarie, meciurile decisive și premierea echipelor

Ploieștiul găzduiește, în acest weekend, o competiție de robotica de amploare, în care zeci de echipe de elevi își măsoară forțele la Etapa Regională Sud-Est a Campionatului FIRST Tech Challenge. Evenimentul se desfășoară la Sala Sporturilor „Olimpia” și aduce împreună tineri pasionați de tehnologie și inginerie din țară.

După ce, în prima zi, au avut loc meciuri și prezentări ale echipelor de robotică participante, duminică, 8 februarie, este programată faza decisivă a competiției, în care echipele vor lupta pentru locurile de pe podium.

Finalele vor stabili echipele care se vor califica mai departe, iar la finalul zilei va avea loc festivitatea de premiere, în prezența organizatorilor, mentoriilor, părinților și susținătorilor.

Competiția FIRST Tech Challenge pune accent nu doar pe performanța tehnică a roboților, ci și pe strategia de proiectare, munca în echipă și capacitatea concurenților de a comunica eficient soluțiile propuse.

Roboții creați de elevi trebuie să îndeplinească o serie de sarcini specifice, concurând pe terenuri de joc stabilite conform regulilor competiției.

Accesul publicului este liber.